Kilmarnock 0 – 0 St Mirren

Kilmarnock n’a pas réussi à tirer parti du premier carton rouge d’Ethan Erhahon alors qu’ils étaient tenus en échec 0-0 par St Mirren au Rugby Park.

Le milieu de terrain des Saints a reçu ses ordres de marche à la septième minute par l’arbitre Grant Irvine après avoir attrapé Rory McKenzie au visage avec un avant-bras.

L’équipe locale n’a cependant pas profité de son avantage numérique, Christian Doidge se rapprochant le plus avec une tête tardive qui a été bien sauvée par le gardien des Saints Trevor Carson.

Ce fut un match faible en chances et en qualité, bien que le patron de St Mirren, Stephen Robinson, quittera Rugby Park le plus heureux des deux managers car son équipe a marqué un point malgré le licenciement anticipé.

Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, n’a apporté qu’un seul changement par rapport à leur impressionnante victoire sur Aberdeen la dernière fois, avec Blair Alston remplaçant Liam Donnelly, tandis qu’Eamonn Brophy et Greg Kiltie ont remplacé Mark O’Hara et Jonah Ayunga alors que les visiteurs effectuaient deux changements.

Le moment décisif du match est survenu à la septième minute alors qu’Erhahon attrapait inutilement McKenzie au visage avec un bras égaré sur la ligne médiane.

L’incident s’est produit hors du ballon et sous le nez de l’arbitre Irvine qui n’a pas tardé à brandir le carton rouge.

Le patron de St Mirren, Stephen Robinson, a été contraint de mélanger son pack pour expliquer le licenciement et Brophy a été sacrifié contre son ancien club, pour le milieu de terrain défensif Alex Gogic.

L’équipe de Rugby Park a cherché à faire compter son avantage numérique et Liam Polworth a réussi le premier tir du match à la 14e minute, mais son effort était trop proche de Carson.

Carson a également été appelé à l’action juste avant la demi-heure de jeu et il a dû faire de son mieux pour arracher un entraînement râpeux à Alston.

L’équipe adverse s’est contentée de jouer sur la contre-attaque et sa première chance est venue quelques instants plus tard lorsque Keanu Baccus a envoyé une demi-volée nette juste à côté du poteau à 20 mètres.

Kilmarnock a profité de beaucoup de possession de balle mais a eu du mal à briser la défense de St Mirren à la fin de la première mi-temps.

Ils ont commencé la seconde mi-temps avec plus d’intention, Alston et Ben Chrisene voyant tous les deux des tirs bloqués dans les deux premières minutes du redémarrage.

Les saints à dix avaient leurs propres chances, et le gardien de Kilmarnock, Sam Walker, devait être vigilant pour bloquer le dangereux centre bas de Ryan Strain, avant que Baccus ne frappe une volée large lorsqu’il était bien trouvé par Curtis Main.

Cela s’est avéré être une rencontre décousue et au fur et à mesure que le match avançait, les supporters locaux sont devenus frustrés car Kilmarnock n’a pas réussi à profiter de toute leur possession.

Le demi-centre de Kilmarnock, Lewis Mayo, est presque devenu un héros improbable à la 75e minute alors qu’il surgissait sur l’aile droite et faisait pétiller un centre qui ne survolait que de justesse le poteau arrière de Carson.

L’équipe locale s’est ensuite rapprochée encore plus à la 82e minute lorsque le centre dangereux de Chrisene a trouvé Doidge, mais sa tête dans le but a été empêchée par Carson qui a réussi à basculer.

Et c’est St Mirren qui a failli sortir avec une victoire improbable alors que le remplaçant Alex Greive a pivoté dans la surface, mais il n’a pu que lancer sa demi-volée au-dessus de la barre transversale alors que le match se terminait sans but.

Ethan Erhahon de St Mirren est expulsé par l’arbitre Grant Irvine





Ce que les gérants ont dit

Saint Mirren directeur Stephen Robinson a déclaré: “Pour un homme, mes joueurs étaient fantastiques. Nous sommes très bons pour être difficiles à briser et très bons sans le ballon.

“Curtis Main était comme deux joueurs à l’avant pour nous. Il était fantastique. Je ne suis pas choqué car j’étais très confiant que nous ne perdrions pas le match.

“Rien n’a changé de notre point de vue, même en descendant à 10 hommes. Je connaissais l’application que j’obtiendrais de mes joueurs.

“Nous sommes une équipe qui n’aime pas encaisser et qui n’aime pas se faire battre. Je suis vraiment fier des joueurs. Ils ont creusé et ont fait preuve d’une organisation brillante.”

Kilmarnock chef Derek Mc Innes a déclaré: “Avec l’expulsion, rien n’a vraiment changé à part qu’ils perdent un peu de menace en ne prenant qu’un seul attaquant. Ils ont gardé leurs cinq, ont gardé leur corps au milieu, donc finalement l’espace était dans les zones plus larges à exploiter.

“Nous avons mis le ballon dans la surface à maintes reprises, mais nous manquions juste de qualité à partir de là. Nous n’avons pas manqué d’efforts, nous n’avons pas manqué de volonté d’essayer et de faire les bonnes choses, nous avions juste besoin d’essayer et d’obtenir une pression plus concertée et nous devions travailler davantage le gardien de but.

“Nous avons essayé d’être courageux. Nous avions Ben (Chrisene) chevauchant la gauche, nous avions Fraser Murray, – un ailier – sur la droite et nous avions Jordan Jones et Danny (Armstrong) jouant sur les côtés et nous avons gardé nos deux premiers sur le pitch mais malheureusement nous n’avons pas réussi à trouver un moyen de déverrouiller la porte.

“C’est clairement un meilleur point pour St Mirren avec 10 hommes, mais nous prendrons le point. C’est une feuille blanche et nous nous efforcerons d’améliorer cela la prochaine fois que nous serons dans une situation similaire.”

Et après?

Les deux équipes sont de retour en Premiership écossaise samedi comme Kilmarnock aller aux dirigeants celtique, tandis que Saint Mirren Visage Cœurs à la maison. Les deux matchs débuteront à 15h.