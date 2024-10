Killswitch (Luchasaurus) hospitalisé, sous oxygène alors qu’il se remet d’une double pneumonie

La star d’AEW Killswitch, anciennement connue sous le nom de Luchasaurus, a été hospitalisée le week-end dernier.

Sean Ross Sapp de Combattant (via Sélection combative) rapporte que Killswitch a été hospitalisé le week-end dernier pour une pneumonie aux deux poumons. Selon Sapp, il a été retrouvé effondré et transporté d’urgence à l’hôpital. Il se rétablit et il est sous oxygène. Sapp écrit que son retour sur le ring n’est pas clair pour le moment.

Killswitch/Luchasaurus est un ancien champion du monde par équipe AEW et champion du monde AEW Trios. Il est également un ancien champion TNT. Il a lutté pour la dernière fois à AEW All In le 25 août. Là, The Patriarchy a perdu le championnat du monde AEW Trios. Il a également participé au Casino Gauntlet Match.

WrestleZone souhaite à Killswitch bonne chance dans son rétablissement, et nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.