Killswitch/Luchasaurus hospitalisé, sous oxygène alors qu’il se remet d’une double pneumonie

Une star de l’AEW est en mauvais état après une situation médicale effrayante.

L’ancien champion des AEW Trios, Tag Team et TNT, Luchasaurus, alias Killswitch, se remet après que son fiancé l’ait trouvé effondré le vendredi 27 septembre. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où ils ont trouvé son taux d’oxygène dans le sang inférieur à 80 % et ont déterminé qu’il souffrait d’une pneumonie aux deux poumons. . On a découvert qu’il était à quelques jours de lésions pulmonaires permanentes.

Killswitch a été sous oxygène dans les jours qui ont suivi et on lui a dit qu’il s’attendait à une récupération de plus d’un mois. Son retour sur le ring n’est pas clair.

Il a lutté pour la dernière fois à AEW London All In, participant à deux matches. Avant cela, il n’avait lutté qu’une fois en juillet, une fois en juin, une fois en mai, aucune en avril et une fois en mars, travaillant huit matches au total pendant l’année alors qu’il avait travaillé avec Christian Cage et le Patriarcat. .

Fightful a obtenu la permission des proches de Killswitch/Luchasaurus avant de publier cet article. Nous souhaitons à Luchasaurus, de son vrai nom Austin Matelson, un prompt rétablissement.