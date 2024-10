Killswitch hospitalisé pour une pneumonie aux deux poumons

Killswitch est actuellement à l’hôpital.

Bryan Alvarez a confirmé un rapport de Fightful Select posté lundi que la star de l’AEW est actuellement hospitalisée pour une pneumonie aux deux poumons et est sous oxygène. Selon le rapport, la fiancée de Killswitch l’a trouvé effondré vendredi, où il a été transporté d’urgence à l’hôpital. Là, ils ont trouvé son oxygène en dessous de 80 pour cent. Il a également été mentionné qu’il était sur le point de subir des dommages permanents à ses poumons dans quelques jours.

Selon le rapport, on lui a dit qu’il s’attendrait à un temps de récupération de plus d’un mois. On ne sait pas quand il pourra revenir sur le ring.

Luchasaurus est une partie importante de la liste d’AEW, associée à Christian Cage et Nick Wayne dans le cadre de The Patriarcat. Son dernier match a eu lieu à All In en août, où il a aidé Christian Cage à remporter le Casino Gauntlet Battle Royal. Plus tôt dans la série, il n’a pas réussi car le Patriarcat a perdu les titres AEW Trios au profit de Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et PAC.

