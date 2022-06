Killing Kittens: le gouvernement britannique prend une participation dans une entreprise de fête du sexe

Un prêt gouvernemental accordé à Killing Kittens pour l’aider à traverser la pandémie s’est converti en une participation au capital de l’entreprise, a confirmé mardi la British Business Bank.

Killing Kittens, qui organise des soirées pour adultes dirigées par des femmes dans des villes comme Londres et New York, a obtenu l’investissement en 2020 du Future Fund du gouvernement britannique, qui a été conçu pour aider les startups à survivre à la pandémie de coronavirus.

La société a été fondée par Emma Sayle en 2005 et organise des soirées réservées aux membres dans des lieux exclusifs où les “stéréotypes de genre établis” sont remis en question, selon son site Internet. Il a enregistré une augmentation de 330 % du trafic sur son site Web pendant les fermetures de coronavirus et s’appelle désormais “le réseau social pour adultes à la croissance la plus rapide”.

À un moment donné, la pandémie a forcé l’entreprise à déplacer tous ses événements et ateliers en ligne, accélérant les plans existants pour entrer dans l’industrie des technologies du sexe – un secteur en croissance rapide qui englobe des produits et des entreprises axés sur l’amélioration des expériences sexuelles.

Killing Kittens dispose désormais d’une application mobile qui permet aux utilisateurs de se rencontrer “pour des rencontres occasionnelles, une amitié, des partenaires pervers ou une relation à long terme”, selon une description sur son site Web. Le Future Fund du gouvernement avait précédemment accordé à l’entreprise un prêt de 170 000 £ (221 780 $). Le programme, qui est financé par les recettes fiscales, fournit généralement un financement par emprunt compris entre 125 000 £ (153 000 $) et 5 millions de £ (6,1 millions de dollars) aux entreprises, à condition qu’elles correspondent au moins au financement des investisseurs privés. Le gouvernement a pris des participations dans de nombreuses autres entreprises par le biais du fonds. En mars dernier, 337 prêts convertibles qu’il avait accordés à des entreprises à travers le pays se sont également transformés en capitaux propres après que ces acteurs ont levé des fonds supplémentaires. Interrogé mardi sur l’investissement de Killing Kittens, un porte-parole de la British Business Bank a déclaré que “les candidatures qui remplissaient tous les critères d’éligibilité recevaient un investissement”. “Le Future Fund a utilisé un ensemble de conditions standard avec des critères d’éligibilité publiés”, a ajouté le représentant dans un communiqué. “Le processus a fourni un moyen clair et efficace de rendre le financement disponible aussi largement et aussi rapidement que possible sans avoir besoin de longues négociations.” Killing Kittens n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Après l’investissement initial en 2020, Sayle a plaisanté en disant qu’elle n’avait jamais “envisagé Boris comme partenaire commanditaire”, faisant référence au Premier ministre britannique Boris Johnson. – Eoin McSweeney et Hanna Ziady de CNN ont contribué à ce rapport.