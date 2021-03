Le drame populaire à suspense d’espionnage mettant en vedette Sandra Oh et Jodie Comer devrait commencer la production de sa quatrième et dernière saison au début de l’été au Royaume-Uni et en Europe, selon le réseau.

« Killing Eve a explosé dans la culture populaire et a attiré une base de fans dévoués et engagés dès son tout premier épisode », a déclaré Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks, dans un communiqué. « La brillante adaptation du matériel source par Phoebe Waller-Bridge, les personnages inoubliables donnés à la vie par Sandra Oh et Jodie Comer, et l’ensemble du casting, avec nos partenaires de Sid Gentle Films, ont livré un roller unique en son genre- un tour de montagnes russes qui nous a coupé le souffle. «

Le spectacle est basé sur la série de romans « Villanelle » de Luke Jennings et se concentre sur un agent (joué par Oh) et un assassin (Comer) qui deviennent obsédés l’un par l’autre.

Oh a remporté l’année dernière une meilleure actrice dans un drame Golden Globe pour sa performance et a également remporté les SAG et Critics Choice Awards.