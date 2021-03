Les stars de Killing Eve, Jodie Comer et Sandra Oh, ont déclaré que la quatrième série « imprévisible » serait la dernière – et les producteurs ont averti les fans de « boucler leur ceinture ».

Le thriller du chat et de la souris est devenu un énorme succès après son lancement en 2018, alors que les téléspectateurs ont été saisis par la chasse obsessionnelle de l’agent de renseignement Eve Polastri à l’assassin russe Villanelle.

Les deux actrices ont remporté de nombreux prix pour leurs performances, et l’émission de télévision a également cimenté le créateur et la star de Fleabag. Phoebe Waller-Bridge, auteur principal de la première série, comme l’un des grands talents créatifs du Royaume-Uni.

Image:

Star Jodie Comer en assassin Villanelle, déguisé en clown, dans la troisième série.



Tuer Eve comprend également Fiona Shaw en tant que chef du MI5 Carolyn Martens et Kim Bodnia en tant que gestionnaire de Villanelle, Konstantin.

La production de la quatrième et dernière saison débutera au début de l’été au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, avec le lancement de la série sur BBC One et BBC iPlayer en 2022.

Oh a décrit le spectacle comme l’une de ses « plus grandes expériences » et a dit qu’elle avait hâte « de se replonger dans l’esprit remarquable d’Eve bientôt ».

Elle a ajouté: « Je suis très reconnaissante à tous les acteurs et à l’équipe qui ont donné vie à notre histoire et aux fans qui nous ont rejoints et qui reviendront pour notre quatrième et dernière saison passionnante et imprévisible. »

Arrivant a déclaré: «Killing Eve a été le voyage le plus extraordinaire et pour lequel je serai éternellement reconnaissant.

« Merci à tous les fans qui nous ont soutenus tout au long et qui sont venus pour la course. Bien que toutes les bonnes choses se terminent, ce n’est pas encore fini. Nous visons à faire de celui-ci un souvenir. »

Laura Neal, de Sex Education, prendra la relève en tant que scénariste principal, sur les traces de Waller-Bridge, qui a adapté la première série des romans de Luke Jennings sur Villanelle actuelle nominée aux Oscars Emerald Fennellet Suzanne Heathcote.

Sally Woodward Gentle, la productrice exécutive de l’émission, a déclaré: «Nous avons été incroyablement bénis de travailler avec des êtres humains extraordinaires tout au long de la vie de Killing Eve.

« De la magique Phoebe en passant par la délectable Emeraude, la super talentueuse Suzanne et maintenant Laura époustouflante; dirigée par les super-pouvoirs de Sandra, Jodie, Fiona et Kim, et avec des réalisateurs et une équipe brillamment talentueux.

«Personne ne savait dans quelle aventure nous nous embarquions et il y a tellement plus à venir. Bouclez votre ceinture.