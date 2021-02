À peu près au même moment, le FBI a appris ce qui s’était passé, la fille d’April aussi, Kim Pack.

« Je n’oublierai jamais ce jour », dit-elle à Roberts dans le clip. « À 11 h 44, Jim Kauffman bourdonne dans mon téléphone et avant même que je puisse obtenir « Bonjour? » complètement éteint, il crie « Maman est morte, maman est morte, maman est morte », encore et encore. «

« Je me souviens avoir eu l’impression que ma respiration était prise, » continua Pack. «Je tremblais comme une feuille et je ne sais même pas comment j’ai su rentrer chez elle. Mais je me suis garé juste au milieu de l’impasse, j’ai jeté mes talons hauts, je cours devant porte et il y a un gros policier. «

Il essayait de l’empêcher d’entrer dans la maison, mais Pack était déterminé à voir sa mère. Elle se souvenait avoir repoussé l’agent, puis, tout d’un coup, s’évanouir.