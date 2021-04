LILIANA Carrillo, la mère présumée avoir assassiné ses trois enfants en Californie, a plaidé non coupable à des accusations de détournement de voiture totalement indépendantes devant le tribunal mercredi.

La mère, qui aurait poignardé ses enfants – Joanna, trois ans, Terry, deux ans et Sierra, six mois – à mort, a plaidé non coupable lors de sa brève apparition dans le comté de Kern. Cour concernant une tentative de détournement de voiture.

Liliana Carrillo, qui aurait tué ses enfants en Californie, a plaidé non coupable de détournement de voiture

Elle est le seul suspect que la police envisage la mort de ses trois enfants Crédit: Facebook

Bien qu’elle soit considérée comme suspecte de la mort de ses enfants, elle n’a pas encore été officiellement inculpée.

Au lieu de cela, son audience au tribunal de mercredi était liée à une tentative de détournement de voiture à Bakersfield samedi, le jour même où elle aurait poignardé ses trois tout-petits.

Les procureurs du comté de Kern allèguent qu’après que la voiture de Carrillo a calé sur l’autoroute 65, elle a volé un camion après que des gens se soient arrêtés pour aider.

«Plutôt que d’accepter cette aide, les allégations sont qu’elle a pris leurs voitures», déclare le procureur adjoint du district de Kern, Joseph Kinzel.

Elle a fait une brève apparition au tribunal mercredi Crédit: AP

Carrillo a été arrêtée après avoir écrasé un camion qu’elle a volé Crédit: Instagram / nthatswhyimbeautiful

Carrillo a ensuite été vue en train de conduire vers Ponderosa dans le comté de Tulare lorsqu’elle a écrasé le camion et a ensuite été arrêtée.

Alors que le département de police de Los Angeles enquêtait sur le crime, le département a déclaré qu’il demandait l’extradition à la suite d’une réunion avec les procureurs de Los Angeles.

« Le département de police de Los Angeles enquête sur le cas potentiel d’homicide à Los Angeles », a ajouté Kinzel.

« Cette enquête n’est pas terminée. Alors que nous faisons la liaison avec le département de police de Los Angeles pour nous assurer que nous comprenons ce qui se passe, car cela a une interaction avec les accusations ici », a ajouté Kinzel.

« Nous n’avons pas d’enquête complète à ce stade, donc je ne vais pas parler pour eux. »

Carrillo doit revenir devant le tribunal le 10 mai, mais on ne sait pas si elle serait extradée vers le comté de Los Angeles avant cette audience.

Les autorités considèrent Carrillo comme l’un des principaux suspects de la mort de ses trois enfants à Reseda, une ville californienne à environ quatre heures au sud de l’endroit où elle a été arrêtée plus tard.

La scène que Carrillo aurait laissée était si grizzly que les agents qui ont répondu avaient besoin de conseils d’urgence pour ce qui restait des enfants qu’ils avaient vus.

Le père de ses trois enfants, Eric Denton, pourrait intenter une action en justice contre les services de protection de l’enfance, a déclaré un ami en exclusivité au Sun, après les avoir avertis à plusieurs reprises pendant des mois qu’elle représentait un danger pour leurs enfants.

Denton a également apparemment averti les flics que Carrillo était déprimé et suicidaire, disant qu’il craignait qu’elle ne puisse faire quelque chose pour se blesser et blesser leurs enfants.