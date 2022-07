‘Killer’ a montré des vidéos effrayantes d’un couple qu’il a brutalement battu à mort à leur FILLE après avoir mis maman nue sur un lit

UNE FEMME affirme que son mari “tueur” a été forcé de regarder des vidéos horribles de ses parents battus à mort lors d’une attaque brutale.

Gabriela Lagos a allégué que son mari, Guillermo Silva, 57 ans, avait tué ses parents il y a deux semaines à leur domicile en Floride.

Guillermo Silva, 57 ans, a été inculpé pour la mort des parents de sa femme Crédit : Bureau du shérif de Palm Beach Co.

Gabriela Lagos était au Chili au moment de l’attaque et a déclaré que Silva surveillait ses parents pour elle 1 crédit

Lagos était hors du pays au moment de l’attaque et s’est souvenue qu’elle avait demandé à son mari de s’occuper de ses parents pendant qu’elle était au Chili.

Elle a dit que Silva avait enregistré des vidéos des corps sans vie de ses parents, a rapporté WPTV.

“Il a dit:” allumez la caméra, allumez la caméra, je veux vous montrer quelque chose “”, a déclaré Lagos à la publication.

« Il a enregistré des vidéos pour moi, pour voir mes parents morts. Je ne peux pas le croire. C’est un monstre, qu’il puisse faire ça à deux personnes plus âgées.

Lagos a déclaré que Silva aurait filmé les vidéos depuis le téléphone de sa mère.

Le 2 juillet, les adjoints du shérif du comté de Palm Beach ont trouvé les corps d’un homme et d’une femme morts à l’intérieur d’une maison.

L’homme âgé a été retrouvé vivant sur le dos avec “un grave traumatisme contondant au visage”, a déclaré la police.

La femme a été découverte nue dans la chambre du fond, positionnée sur le lit avec «un grave traumatisme contondant sur le torse, les bras et le visage».

Elle avait également une lacération au dos.

Lagos, mère de quatre enfants, a déclaré que son fils aîné s’était rendu à la maison pour déposer de l’argent à ses grands-parents et avait finalement retrouvé les corps.

Alors qu’il était à l’intérieur de la maison, le fils a déclaré que Silva s’était approché de lui par derrière avec un grand couteau de cuisine dans le cou, en criant “Je vais te tuer!”

Cependant, le fils a riposté et a réussi à désarmer Silva et à le retenir jusqu’à l’arrivée des autorités.

Il affirme que, alors qu’il était maintenu, Silva a crié “S’il vous plaît, pardonnez-moi… Je les ai tués… Ils sont morts… Tuez-moi!”

Une fois que Silva a été emmené par la police, il a déclaré aux détectives qu’il ne se souvenait pas d’avoir tué le couple.

‘TUE-MOI!’

Il a dit qu’il buvait de l’alcool ce jour-là et qu’il s’était disputé verbalement avec les deux victimes avant de s’endormir.

Silva affirme ensuite qu’il a été réveillé par le fils de Lagos, qui cherchait le couple de personnes âgées et que les deux se sont disputés.

Cependant, il a dit qu’il se souvenait d’avoir vu la victime nue dans sa chambre à un moment donné, mais qu’il ne savait pas pourquoi.

Silva a été accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré et d’un chef de voies de fait graves avec une arme mortelle.

“Je suis dans un très mauvais rêve”, a déclaré Lagos. “Un cauchemar. Je ne peux pas me réveiller.

Elle a dit que sa mère et son père avaient respectivement 79 et 80 ans et avaient célébré leur 65e anniversaire de mariage le mois dernier.

“Ils ont une belle famille. De nombreux petits-enfants. Beaucoup d’arrière-petits-enfants », a-t-elle déclaré.

“Ils l’ont pris comme un fils. Ils lui ont tout donné. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il n’y a aucune explication.

Lagos a déclaré que Silva avait filmé les corps de ses parents après l’attaque brutale et lui avait montré les vidéos 1 crédit