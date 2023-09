Kill More Comic révèle une touche de science-fiction dans un aperçu exclusif

Une ville au bord de la ruine. Des détectives à la recherche du tueur derrière une vague de meurtres de masse. Colonia aura besoin de toute l’aide possible dans le cadre du projet de Scott Bryan Wilson et Max Alan Fuchs. Tuer davantageune nouvelle série de meurtres et de mystères sombres de IDW… avec une touche spatiale, comme le peut io9 révéler en exclusivité.

Comme son nom l’indique, la ville futuriste et délabrée de Colonia en Tuer davantage n’est en réalité autre qu’un Colonie martienne, ce qui ajoute une toute autre couche de mystère à la situation. Encore plus lorsque la situation est « oh mon Dieu, pourquoi tout est-il si gâché ici ? suivi de « Pourquoi y a-t-il tant de meurtriers qui tuent des gens ici ? » et, peut-être le plus mystérieux de tous, « pourquoi les meurtriers sont-ils appelés des noms comme « Lady Facesmasher », « The Sufferer », « Talking Head » et «La machine nécrologique‘? »

Image : Max Alan Fuchs/IDW Originaux

« Tuer davantage est fermement ancré en tant que thriller policier/procédural, mais son cadre dans un futur proche lui donne un air sombre et inévitable », a déclaré Wilson dans une déclaration fournie à io9. « Avec l’effondrement de la société apparaît une lueur d’espoir sous la forme d’une colonisation planétaire et d’un nouveau départ, mais les colonies sont faites de personnes, et Tuer davantage envisage un avenir dans lequel, tout comme le présent, les sociopathes se cachent à la vue de tous… et parfois ne tentent même pas de se cacher.

Tuer davantage suit un couple improbable dans la civilisation en déclin de Colonia : Aaron Aira, l’un des derniers détectives des homicides dans une colonie en proie à des meurtres, et Mwanawa Parker, un détective de personnes disparues désireux de clore certaines de ses nombreuses affaires et de donner un peu d’argent aux résidents restants de Colonia. semblant de paix.

« Tuer davantage correspond aux lignes directrices plus larges de la fiction spéculative. Nous nous préoccupons moins de l’examen des possibilités scientifiques que de la mise en scène d’un drame sur l’avenir de l’humanité », a ajouté Fuchs. « Notre objectif est de dépeindre une société fortement penchée vers la tendance à l’effondrement entropique violent. Tuer davantage partage ces thèmes avec le chef-d’œuvre de Mike Judge, Idiocratie. Ce serait hilarant, sans tous les cadavres.

Image : Max Alan Fuchs et Valentina Briški/IDW Originals

Image : Max Alan Fuchs et Valentina Briški/IDW Originals

Les pages ci-dessus du premier numéro révèlent Tuer davantagele cadre de la colonie ; vous pourrez en savoir plus lorsque la série en 10 parties commencera le 13 septembre.

