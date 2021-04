Un associé de longue date du chef de campagne de l’ancien président Donald Trump en 2016, Paul Manafort, a donné aux agences de renseignement russes « des informations sensibles sur les sondages et la stratégie de campagne » pendant les élections de cette année-là, a déclaré jeudi le département américain du Trésor.

L’associé de Manafort, Konstantin Kilimnik, « a également cherché à promouvoir le récit selon lequel l’Ukraine, et non la Russie, s’était ingérée dans l’élection présidentielle américaine de 2016 », a déclaré le département du Trésor alors que l’administration Biden annonçait de nouvelles sanctions contre la Russie, Kilimnik et d’autres.

Ces sanctions sont en partie liées aux prétendus efforts de la Russie pour influer sur le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020.