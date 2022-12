Kili Paul, soeur Reema Paul secouent une jambe à Bhojpuri Song Patli Kamariya Mori

Si vous n’avez pas vécu sous un rocher, vous avez dû tomber sur des vidéos de la célèbre star tanzanienne des médias sociaux, Kili Paul. La popularité généralisée de la création de contenu sur les réseaux sociaux a donné à des millions de personnes dans le monde une plate-forme pour afficher leurs talents et Kili Paul en fait partie.

Cependant, bien qu’il soit originaire de Tanzanie, la plupart du contenu de Kili est basé en Inde. Kili et sa sœur Neema Paul sont célèbres pour la danse et la synchronisation labiale sur la musique de Bollywood. Leurs vidéos deviennent virales et les Indiens ont adoré leur interprétation de chansons desi.

Maintenant, le duo frère et sœur s’est tourné vers l’industrie de la musique Bhojpuri. La chanson Bhojpuri Patli Kamariya Mori est à la mode sur les réseaux sociaux depuis une semaine et beaucoup en font des bobines Instagram. Kili et Neema, qui ne manquent jamais aucune tendance indienne liée à la musique, se sont accrochés et ont fait une bobine, secouant une jambe et se synchronisant sur les lèvres avec la chanson entraînante. Neema réussit avec sa synchronisation labiale expressive tandis que Kili est vu frapper dans le mille avec de vrais pas de desi. Regardez la vidéo virale ici.

La vidéo a reçu 15,9 millions de vues et la section des commentaires a été inondée d’éloges et d’admiration. De nombreux Indiens ont déclaré que le duo s’était encore mieux comporté que l’original.

Kili Paul et Reema Paul sont devenus viraux pour la première fois lorsqu’ils ont joué à Kaala Chashma et depuis lors, ils ont fait des bobines sur de nombreuses chansons indiennes. Plus tôt cette année, Kili a même été félicité par le haut-commissariat de l’Inde en Tanzanie. Il a même fait une courte apparition dans le Bigg Boss 16 en cours.

