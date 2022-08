Kili Paul rend hommage à Raj Kapoor avec la synchronisation labiale de “Kisi Ki Muskurahaton Pe Ho Nisar”

Si vous cherchez une personnification de l’expression “la musique transcende les frontières”, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que Kili Paul. Il n’est pas rare que la musique indienne devienne virale dans d’autres pays. De nombreux occidentaux des États-Unis et d’Europe se déhanchent désormais sur des chansons populaires de Bollywood. Le duo tanzanien Kili Paul et sa sœur ont touché un accord particulier avec les internautes desi car ses clips ont gagné un large public sur Internet. Maintenant, une vidéo actuelle qui devient virale présente le duo rendant hommage au légendaire Raj Kapoor alors que Kili Paul se synchronise sur l’une de ses chansons les plus emblématiques.

Dans la vidéo, on peut le voir en synchronisation labiale avec la chanson “Kisi Ki Muskurahaton Pe Ho Nisar” du film Anari de 1959. Sa sœur Neema Paul fait également partie de la vidéo. “Le vieux est de l’or”, Kili Paul a légendé la vidéo avec deux émojis en forme de cœur. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir des millions de vues. “L’amour de l’Inde monsieur et l’amour du monde”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Yes Old is Gold ».

Pendant ce temps, plus tôt cette année, le dévouement de l’artiste à Bollywood a été récompensé par le haut-commissariat de l’Inde en Tanzanie. La diplomate Binaya Pradhan a partagé des photos du bureau du haut-commissariat et a écrit : « Aujourd’hui, j’ai eu un visiteur spécial au [High Commission of India in Tanzania]; le célèbre artiste tanzanien Kili Paul a conquis des millions de cœurs en Inde pour ses vidéos synchronisées sur les lèvres avec des chansons populaires de films indiens.

Paul, un ressortissant tanzanien, travaille comme créateur de contenu TikTok. Lui et sa sœur Neema ont ébloui les fans de Bollywood à maintes reprises en synchronisant les lèvres et en rythmant certaines des chansons les plus populaires. Ils ont également participé au défi de danse tendance du film à succès ‘Pushpa’. L’artiste a une large base de fans et a été salué par des stars telles que Sidharth Malhotra, Emraan Hashmi et d’autres. Les acteurs Ayushmann Khurrana, Gul Panag, Richa Chadha et d’autres le suivent désormais sur les réseaux sociaux.

