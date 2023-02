Kili Paul, Neema, Chant, Besharam Rang, Pathaan, Buzz, Tan

La chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone est devenue un énorme succès sur les plateformes de médias sociaux avant même la sortie du film en salles. Depuis décembre dernier, les gens partagent leur interprétation de la chanson en la recréant sur Instagram Reels à leur manière. Et maintenant, la sensation Internet tanzanienne Kili Paul et sa sœur Neema ont partagé leur interprétation de la chanson et c’est déjà un succès sur les réseaux sociaux.

La vidéo partagée par Kili Paul sur son compte Instagram est sous-titrée : « Notez ça ! Neema veut être Shilpa Rao. Shilpa Rao et Caralisa Monteiro ont chanté Besharam Rang, qui met en vedette Deepika Padukone et Shah Rukh Khan. Le talentueux duo Vishal Dadlani et Shekhar Ravjiani a composé la bande originale du film.

Kili et Neema sont vus côte à côte dans la courte vidéo devenue virale. On voit également Kili Paul jouer la musique de la chanson sur un petit instrument, améliorant leur performance.

Voir la vidéo partagée par la sensation Internet Kili Paul ici :

La vidéo a été publiée il y a deux jours et a déjà recueilli plus de 1,8 million de vues sur Instagram. Les utilisateurs ont laissé des réponses réconfortantes dans la section des commentaires, louant les efforts du duo. Un utilisateur a écrit : “Bhai, vous êtes exceptionnel, continuez à télécharger des vidéos impressionnantes, nous vous soutiendrons davantage.” Un autre utilisateur a commenté: “L’Inde est si fière de vous les gars” tandis qu’un autre a ajouté: “Vous avez une belle voix Neema, vous pouvez faire tellement mieux avec un peu d’entraînement.” Un commentaire disait: “Wow! Génial!”

Producteur de contenu populaire sur TikTok et Instagram, Kili Paul est connu pour recréer et interpréter des chansons de Bollywood. Il publie fréquemment des vidéos incroyables de lui-même et la plupart d’entre elles présentent également sa sœur Neema. Les frères et sœurs sont toujours un plaisir à regarder, d’après les commentaires sur leurs publications. Une vidéo que Kili a partagée plus tôt le mois dernier sur Instagram le montrait en train de danser sur les airs de la chanson d’Ayushmann Khurrana, Jehda Nasha, de son nouveau film An Action Hero.

Pathaan de Shah Rukh Khan a battu le record du film hindi le plus rapide avec un montant brut de Rs 300 crore au box-office national. Non seulement cela, mais il a également gagné le plus de monde dans l’histoire du cinéma hindi lors de sa première semaine de sortie.

