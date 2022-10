Kili Paul est prêt pour Bollywood et CETTE vidéo de lui chantant la chanson de Shah Rukh Khan en est la preuve

Kili-Paul est célèbre pour ses clips TikTok. Il est originaire de Tanzanie et est devenu célèbre après avoir joué sur des morceaux à succès de Bollywood. Si vous êtes un fervent utilisateur des médias sociaux, vous connaissez peut-être Kili. Cette fois, il s’est rendu sur sa page Instagram pour chanter Chez Shah Rukh Khan chanson Tujh Mein Rab Dikhta Haï de Rab Ne Bana Di Jodi. Le clip le montre assis dans un endroit extérieur et croonant avec de superbes expressions sur la chanson à succès de Bollywood. Il a également tagué Shah Rukh Khan dans la section des légendes du message. Il a reçu de nombreux compliments de différentes personnes dans la section des commentaires du message. Plus tôt, il avait également chanté la chanson de SRK Zaalima. Killi a également été vu dans le chef.