Kili Paul entre dans le spectacle de Salman Khan, danse sur Tu Cheez Badi Hai Mast Mast

Le premier visiteur de la saison sera bientôt accueilli au Bigg Boss 16. Kili Paul, un influenceur des médias sociaux de Tanzanie, est la nouvelle star à rejoindre l’émission. Bien que la nouvelle ait déjà circulé dans le public, le compte Instagram officiel de la chaîne en a néanmoins publié une promo. On peut voir Kili Paul faire une entrée remarquée dans la maison Bigg Boss 16 dans la vidéo. Alors qu’il entre dans la maison, Bigg Boss le salue et les autres membres applaudissent avec enthousiasme.

Il entre dans la maison en dansant sur l’air tu cheez badi hai mast mast.





Auparavant, un rapport publié dans India Today indiquait : « La sensation Internet Kili Paul, qui est actuellement en Inde, entrera dans la maison de Bigg Boss pour un segment spécial. Il y aura une tâche entre Adbu Rozil et MC Stan. Kili entrera dans la maison pour lancer la tâche. On le verra danser et fabriquer des moulinets dans la maison BB 16. »

Plus tôt, Kili Paul, qui casse souvent Internet avec sa vidéo de synchronisation labiale sur des chansons indiennes populaires, a été attaqué avec un couteau et battu avec des bâtons par des inconnus.

La sensation Internet avait partagé une vidéo sur ses stories Instagram dans laquelle on le voyait allongé sur un lit avec une civière avec un bandage au pouce et des blessures aux jambes. Sous la vidéo, il avait écrit : “Les gens veulent que je descende mais Dieu me relèvera toujours. Priez pour moi.”

Dans une autre histoire Instagram, il avait partagé des détails sur l’incident en écrivant: “J’ai été attaqué par 5 personnes dans le mouvement de me défendre, mon orteil droit a été blessé par un couteau et j’ai reçu 5 points de suture et j’ai été battu avec des bâtons et des massues mais Dieu merci je me défends après avoir battu deux personnes ils s’enfuient mais j’étais déjà blessé priez pour moi.”