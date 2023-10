Kilgore nommé directeur des ventes pour Renewal by Anderson

Colby Kilgore a été promu directeur des ventes pour Renewal by Andersen, un service d’installation de fenêtres à Chattanooga.

Originaire de Dalton, Kilgore est diplômé du Dalton State College et de la Liberty University qui a rejoint Renewal by Anderson en 2021 après avoir servi pendant 14 ans dans le Corps des Marines des États-Unis, dont deux déploiements en Afghanistan.

Colby a précédemment travaillé dans l’industrie de la construction de 2014 à 2021 et au cours de ses deux premières années chez Renewal by Anderson, il a été nommé au Club du Président les deux années pour être parmi les meilleurs consultants en conception du pays.

Colby Kilgore



Loza dirigera le développement de Girls Inc.

Girls Inc. de Chattanooga a nommé Jocelyn Loza au poste de directrice du développement pour contribuer aux efforts de collecte de fonds de l’organisation à but non lucratif qui s’efforce d’inspirer et d’équiper les filles pour qu’elles réussissent.

En tant que fondatrice et ancienne présidente de Latina Professionals de Chattanooga, Loza a dirigé tous les efforts de collecte de fonds, partenariats et programmes qui autonomisent les femmes et les filles latines. Chez Hoopla Marketing Now, Loza a travaillé avec diverses marques, où elle a développé et mis en œuvre des stratégies de marketing multiculturelles.

“Nous savons qu’elle apportera une richesse d’expérience et de connaissances stratégiques à l’équipe”, a déclaré Toccora Petersen, PDG de Girls Inc. de Chattanooga, dans l’annonce de la nomination de Loza.

Loza est titulaire d’une maîtrise en marketing de l’Université Walden et d’un baccalauréat en relations publiques et langues internationales de l’Université Andrews.

“J’ai été et je continue d’être un ardent défenseur des problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les filles, c’est pourquoi je suis ravie de poursuivre mon travail avec une organisation incroyable comme Girls Inc.”, a déclaré Loza dans un communiqué.

Jocelyne Loza



Burnside remporte l’Aqua Award pour la vente de propriétés lacustres

Le courtier immobilier du Tennessee, Daniel Burnside, a reçu l’Aqua Award lors du National Agent Summit de Lake Homes Realty.

Lake Homes Realty, une société immobilière multi-états axée sur les maisons et les terrains lacustres, décerne son Aqua Award aux agents ayant un volume total de transactions compris entre 3,5 millions de dollars et 10 millions de dollars avec 20 transitions ou plus au cours de l’année écoulée.

“Daniel continue d’impressionner par son travail acharné et son dévouement, année après année, et nous sommes fiers de lui remettre ce prix majeur”, a déclaré Glenn S. Phillips, PDG de Lake Homes Realty, dans un communiqué. “Des agents comme Daniel expliquent pourquoi Lake Homes Realty est l’une des sociétés à la croissance la plus rapide du pays.”

Daniel Burnside



McCallie rejoint River City en tant que spécialiste du développement

Katie McCallie a rejoint River City Co. en tant que spécialiste du développement pour aider l’équipe des communications et des programmes à sensibiliser la communauté et à établir des liens avec les parties prenantes du centre-ville afin d’obtenir du soutien pour des événements et des projets.

Avant de rejoindre River City, McCallie a travaillé pour le Fonds pour les femmes du Grand Chattanooga, où elle a terminé son mandat en tant que directrice des opérations et de l’engagement. Elle siège également actuellement au conseil d’administration de l’école St. Nicholas.

McCallie a obtenu son baccalauréat de l’Université du Tennessee à Chattanooga en 2004 et sa maîtrise en affaires publiques de la LBJ School of Public Affairs de l’Université du Texas à Austin en 2009.

“Ses antécédents diversifiés apportent un ensemble de compétences uniques à notre organisation et amélioreront notre capacité à établir des liens avec encore plus d’organisations et de partenaires du centre-ville”, a déclaré la présidente de River City, Emily Mack, dans un communiqué.

Katie McCallie



Beckner rejoint Hamilton Behavioral Health

Le Dr John Beckner s’est joint au Hamilton Physician Group for Behavioral Health à Dalton.

Beckner est un psychiatre certifié qui a fréquenté la faculté de médecine de la Northeast Ohio Medical University à Rootstown et a complété sa résidence en psychiatrie à la Cleveland Clinic Akron General à Akron, Ohio. Il assiste les patients souffrant de problèmes liés au TDAH, à l’abus d’alcool et de substances, à la colère, à l’anxiété, au trouble bipolaire, à la dépression, aux troubles de l’humeur, au trouble obsessionnel compulsif, aux troubles de la personnalité, au trouble de stress post-traumatique, à la psychose, à la gestion du stress et aux troubles de la pensée.

John Beckner



Brandao nommé président du conseil d’administration du WTCI

Julie Betts Brandao est la nouvelle présidente du conseil d’administration du Greater Chattanooga Public Television Corp., le conseil d’administration de la station PBS locale WTCI.

Brandao est originaire de Chattanooga et est diplômée de l’école préparatoire pour filles et de l’université Vanderbilt. Elle a rejoint Huffaker & Associates en 1991 et travaille dans la même société, maintenant connue sous le nom de McGriff Insurance Services, depuis 32 ans.

Brandao a été nommé au conseil d’administration du WTCI en 2019 et a siégé au comité exécutif il y a deux ans. Elle succède à Danny Fell à la présidence du conseil d’administration.

“Je suis très honoré de présider le conseil d’administration de cette organisation dynamique qui fait des choses incroyables dans notre communauté, enrichissant la vie grâce à des programmes et des services de qualité qui éduquent, engagent et inspirent une vie d’apprentissage et d’exploration”, a déclaré Brandao dans un communiqué. déclaration.

Brandao est rejoint au comité exécutif 2023-24 par Cindy Todd, vice-présidente ; David Barrett, trésorier ; Florence Pipkins, secrétaire ; Danny Fell, ancien président ; James Tanner, président du comité de développement ; et Bob Culkeen, président et chef de la direction du WTCI.

