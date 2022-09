Le Kapil Sharma Show revient sur Sony TV le 10 septembre. Dans le premier épisode de l’émission, Kapil accueille les acteurs Akshay Kumar et Rakul Preet Singh. Dans une nouvelle promo partagée par la chaîne, Kikusharda, qui joue le personnage d’un blanchisseur nommé Gudiya, a plaisanté sur la séance photo nue de Ranveer Singh.

Kiku Sharda demande à Akshay Kumar dans la vidéo s’il est de bons amis avec Ranveer Singh. Il dit alors : “Humari taraf se désolé bol dijiyega. Hum kapde pohochaane mein thoda late ho gaye. Koi aa kar unka bina kapdon mein photo le liya (Dites-lui que je suis désolé pour ce que j’ai fait. J’ai pris ses vêtements pour les laver et Je l’ai livré en retard. Ensuite, quelqu’un est venu et a cliqué sur ses photos).





Ranveer Singh, lundi, s’est présenté au poste de police de Mumbai pour enregistrer sa déclaration après que le FIR ait été enregistré contre lui en raison de sa séance photo nue controversée. Il a été interrogé pendant environ 2 heures (entre 7 h et 9 h 30) au poste de police de Chembur.

Selon le rapport ETimes, une source a révélé que Ranveer Singh avait déclaré qu’il n’avait pas téléchargé de photos nues. Il a également mentionné qu’il ne savait pas que ces images lui causeraient des problèmes. La police de Mumbai a enregistré la déclaration de l’acteur de Bollywood Ranveer Singh Bhavnani dans l’affaire de nudité et d’obscénité de juillet 2022 déposée contre lui, ici lundi.

La police avait convoqué l’acteur Singh pour sa version dans l’affaire après qu’une ONG et une militante Vedika Chaube aient porté plainte pour obscénité après la publication des photos nues dans un magazine étranger. Comme il y a eu un énorme tollé après que Singh a partagé les photos sur les réseaux sociaux, l’ONG et Chaube ont déposé plainte auprès de la police de Chembur qui a déposé le FIR le mois dernier.

Les photos nues de Singh ont été publiées par le magazine Paper et ensuite partagées par lui sur les réseaux sociaux, déclenchant une controverse nationale. Il a été grillé par une équipe de la police de Mumbai pendant plus de deux heures ce matin et autorisé à partir.