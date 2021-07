Kiku Sharda du Kapil Sharma Show présentera de nouveaux personnages de comédie sur l’application de célébrités ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le timing parfait de l’acteur de Kapil Sharma Show, Kiku Sharda, associé à son spectaculaire talent de mimétisme, l’a aidé à se tailler une place.

Kiku Sharda est maintenant à bord d’une nouvelle plate-forme de cris et d’engagement de célébrités nommée Celebfie app, l’une des plates-formes d’engagement de célébrités à la croissance la plus rapide en Inde a reçu beaucoup d’appréciation des fans pour ses vidéos franches et ses clips en coulisses sur sa chaîne.

Grâce à son application, les fans peuvent se connecter avec leurs stars préférées. Des souhaits d’anniversaire personnalisés aux vidéos de remerciement, ces plateformes offrent une gamme d’opportunités aux célébrités et aux fans de se rapprocher les uns des autres.

Kiku Sharda a ensuite joué dans des films comiques à succès tels que « Phir Hera Pheri », « Dhamaal » et plus encore. Qu’il s’agisse de jouer l’agent Mulayam Singh Gulgule dans ‘FIR’, Palak et Lachha dans l’émission comique à succès ‘Comedy Nights with Kapil’, ou Baccha Yadav dans ‘The Kapil Sharma Show’, la liste des performances hilarantes de Kiku Sharda et des dialogues encore plus drôles est sans fin.

Cette plate-forme de célébrités change la donne dans l’industrie, avec son application à la pointe de la technologie et ses nombreuses fonctionnalités uniques créant une expérience d’audience personnalisée.

Kiku Sharda a récemment mis en ligne une vidéo exclusive sur sa chaîne pour partager des actions dans les coulisses du tournage des vidéos de sa chaîne. L’acteur sera vu endossant 3 rôles différents et chacun sera un régal pour ses fans.

Qu’il s’agisse d’un entraîneur de gym, d’un Shayar nommé « Dilkhush Miya » et d’un vendeur de légumes au bord de la route, Kiku se prépare à faire ce qu’il fait le mieux, divertir ses fans.