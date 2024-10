Kiké Hernández et Shohei Ohtani donnent aux Dodgers une avance de 2-1 au NLCS sur les Mets : points à retenir

NEW YORK — Shohei Ohtani a frappé son deuxième circuit en séries éliminatoires pour donner aux Dodgers de Los Angeles trois points d’assurance tardifs lors de la victoire 8-0 pour donner aux Dodgers une avance de 2-1 dans la série de championnats de la Ligue nationale.

Ohtani, qui est entré dans le match 0 en 19 sans coureur sur les buts, a prolongé sa sécheresse sans buts en restant sans coup sûr avec un but sur balles lors de ses quatre premières apparitions au marbre du match.

Avec deux points en huitième manche, Ohtani a frappé un circuit imposant juste à l’intérieur du pôle des fautes du champ droit pour son deuxième circuit des séries éliminatoires. Ohtani est maintenant 7-en-9 avec des coureurs sur les buts en octobre, dont deux circuits.

Kiké Hernández a déclenché le mantra rempli de bombes F qui, selon les Dodgers, les a poussés à un retour dans la NLDS contre les Padres, et c’est Hernández dont le home run lors du cinquième match de cette série a ouvert un avantage aux Dodgers qu’ils n’abandonneraient pas.

« Je n’arrêtais pas de me dire qu’ils t’avaient amené ici pour une raison », a déclaré Hernández ce soir-là. « Ils vous ont amené ici pour jouer en octobre. Je voulais revenir faire une course avec cette équipe parce que je veux vraiment faire une parade.

Le dernier moment de Hernández, et son 15e circuit en carrière en séries éliminatoires, s’est produit en sixième. Les Dodgers s’accrochaient à une avance de deux points, avec une section épineuse de l’alignement des Mets à venir. Après que Tommy Edman ait aligné un simple avec deux retraits à droite et avancé sur un échec, Hernández a profité d’une erreur. Reed Garrett a laissé un séparateur à deux coups au-dessus de la plaque. Hernández ne l’a pas manqué, traversant suffisamment la froide nuit new-yorkaise pour un tir de deux points qui a doublé l’avantage des Dodgers et a permis au club de continuer à déployer ses bras de levier avec un peu de répit.

Les chauves-souris silencieuses réduisent la marge d’erreur des Mets

Les Mets ont été blanchis pour la deuxième fois en trois matchs de cette série, retenus par l’incohérent Walker Buehler et les bras incontournables de l’enclos des releveurs de Los Angeles.

New York a eu sa part d’opportunités au début contre Buehler. La deuxième manche, en particulier, s’est avérée importante. Après que les Dodgers aient réussi deux points non mérités, les Mets ont chargé les buts avec un retrait. Mais Francisco Alvarez, plongé dans une crise en octobre, a retiré en regardant et Francisco Lindor a retiré sur une balle courbe de 3-2.



Francisco Lindor et l’offensive des Mets ont perdu une première chance contre Walker Buehler et n’ont plus jamais recommencé. (Elsa/Getty Images)

Alvarez est 1 sur 9 dans la série, ce qui ne semble pas trop mal jusqu’à ce que l’on considère le contexte de ces chauves-souris. Au cours des deux derniers matchs seulement, il est sans coup sûr au bâton avec :

Coureurs deuxième et troisième et un retrait

Les buts chargés et deux retraits

Coureurs au premier, deuxième et deux retraits

Les bases chargées avec un retrait

Ce silence offensif a fait ressortir d’autant plus les erreurs défensives des Mets lors de cette deuxième manche. Los Angeles a marqué sur un but sur balles et trois ballons en jeu qui ont parcouru 36 pieds au total, aidés par une erreur d’Alvarez et l’incapacité de Luis Severino à trouver proprement une paire de comebackers.

Buehler trouve quelques rebondissements au bon moment

Il n’est pas difficile de déchiffrer la différence entre les deuxièmes manches de chacun des deux départs de Buehler en séries éliminatoires. Lors de la deuxième manche du troisième match de la NLDS contre les Padres de San Diego, Buehler a atteint six décomptes différents de deux frappes : il n’a enregistré qu’un seul retrait sur eux. Il a terminé la soirée sans retrait au bâton pour la deuxième fois seulement de sa carrière. Les Padres, la meilleure équipe de contact dans les majors, ont mis le ballon en jeu. La défense des Dodgers a raté la manche derrière lui, menant à six points.

Buehler a trouvé autre chose mercredi soir. S’appuyant sur un régime intensif de balayeurs et de balles courbes, il a extrait plus de swings et d’échecs qu’il n’en a jamais fait depuis son retour le 6 mai d’une deuxième opération à Tommy John. Cela s’est avéré suffisant, en particulier une nuit où il lui manquait son commandement habituel. Buehler n’a lancé que 51 frappes sur ses 90 lancers en quatre manches sans but, mais a réussi à obtenir 18 bouffées – son maximum cette saison – et six retraits au bâton.

Aucun n’a été plus important qu’en deuxième manche. Alors que les Mets chargeaient les buts sur deux buts sur balles et un simple sur le terrain qu’Edman ne pouvait pas gérer, Buehler s’est attaché. Il a figé Francisco Alvarez en regardant avec une balle rapide qui a attrapé la moitié extérieure du marbre, puis a mis fin à une bataille de sept lancers contre la superstar des Mets Francisco Lindor avec une balle courbe que l’arrêt-court n’a pu que faire signe pour mettre fin à la menace.

Les deux manches sans but qui ont suivi ont mis en place un enclos des releveurs des Dodgers reposé avec un avantage de deux points, des circonstances idéales pour Los Angeles.

