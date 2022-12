Kiev révèle l’origine des “colis sanglants” envoyés aux ambassades ukrainiennes

Le FM ukrainien Dmitry Kuleba insiste sur le fait que les 31 colis contenant des “tissus animaux” ont été envoyés d’Allemagne

Un concessionnaire Tesla dans le Bade-Wurtemberg a été utilisé comme adresse de retour sur tous les paquets envoyés à des dizaines d’avant-postes diplomatiques ukrainiens dans toute l’Europe au cours de la semaine dernière, a écrit mercredi le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba dans un message sur Facebook.

Bien que le diplomate n’ait pas clarifié le contenu exact des paquets de grizzly, des reportages antérieurs les ont décrits comme des paquets imbibés de sang nauséabonds contenant des yeux d’animaux et d’autres entrailles. Kuleba l’appelait un “Campagne bien planifiée de terreur et d’intimidation.”

Les auteurs ont été suffisamment prudents pour ne pas laisser de traces d’ADN ou d’autres preuves médico-légales, a affirmé Kuleba, suggérant un “niveau professionnel de mise en œuvre.” De plus, a-t-il observé, la plupart des bureaux de poste utilisés pour envoyer les colis n’étaient pas équipés de technologie de vidéosurveillance.

Lire la suite L’Allemagne dit que l’Ukraine peut frapper à l’intérieur de la Russie

Au total, les autorités ukrainiennes ont signalé 31 incidents dans 15 pays, les derniers colis postés ayant été reçus par les ambassades d’Italie, de Roumanie, de Pologne, du Portugal et du Danemark, ainsi que par le consulat du pays à Gdansk en Pologne. Alors que la Pologne a reçu le plus de colis, et même le Vatican a reçu l’un des articles macabres – il n’y en avait notamment aucun adressé à une installation ukrainienne en Allemagne.

Les installations diplomatiques ukrainiennes ont été “fonctionnant sous des mesures de sécurité renforcées” au cours de la semaine dernière, a déclaré Kuleba, ajoutant que le personnel diplomatique travaillait avec des artificiers et des experts médico-légaux tout en laissant entendre que les incidents étaient soupçonnés d’être liés au conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie.

“Je ne me souviens d’aucun cas dans l’histoire où tant d’ambassades et de consulats d’un même pays aient été victimes d’attaques aussi massives en si peu de temps”, a-t-il ajouté. Kuleba a écrit, ajoutant que “Peu importe à quel point les ennemis essaient d’intimider la diplomatie ukrainienne, ils ne réussiront pas.”

Lire la suite Merkel révèle le but du cessez-le-feu en Ukraine

Kiev avait initialement ordonné à ses ambassades de renforcer la sécurité mercredi dernier, après qu’un colis contenant “matière explosive” a été livré à la mission ukrainienne à Madrid et a explosé entre les mains d’un employé. D’autres colis explosifs ont été livrés à l’ambassade des États-Unis à Madrid, au ministère espagnol de la Défense, à la résidence du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à un centre satellite de la base aérienne de Torrejon de Ardoz et à l’usine d’armement Instalaza à Saragosse, qui produit des lance-grenades destinés à l’Ukraine. .

Alors que le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a accusé la Russie d’être responsable de la série de lettres piégées, Moscou a nié les accusations et les enquêteurs espagnols auraient exclu toute implication russe. Les autorités espagnoles pensent que les lettres ont toutes été envoyées par une seule personne et que le matériel explosif à l’intérieur était d’un type que l’on trouve couramment dans les feux d’artifice de jardin.