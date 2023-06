Kiev réprime les règles des bunkers après la mort d’habitants à l’extérieur d’un abri verrouillé

Trois personnes ont été tuées le 1er juin à l’extérieur de ce bunker, qui a été verrouillé lors d’une frappe aérienne nocturne des Russes dans le quartier Desnyansky de Kiev, en Ukraine. (Sasha Maslov pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Une carte a conduit l’équipe à l’entrée fermée d’un bâtiment en briques jaunes, un endroit désigné par la capitale ukrainienne comme un bunker permettant aux résidents de se mettre à l’abri des frappes aériennes russes quasi nocturnes. Mais il n’y avait aucun signe marquant la porte quelconque comme un abri anti-bombes. Et quand les inspecteurs de la ville sont arrivés, la porte était verrouillée.

Un membre de l’équipe a proposé d’appeler un responsable du quartier pour l’ouvrir.

« Ça ne marchera pas comme ça », a déclaré le responsable, Oleksandr Kamyshin, ministre ukrainien des industries stratégiques. « Il ne sera pas là quand il y aura une sirène de raid aérien. »

Près de 16 mois après que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine, et avec des alliés occidentaux dépensant des milliards de dollars pour aider Kiev à défendre son ciel, le récent assaut aérien incessant de Moscou sur la capitale a mis à nu une pénurie – et parfois une mauvaise gestion – des plus protection de base pour les résidents : abris anti-bombes.

La question a été tragiquement portée au premier plan de la sensibilisation du public ce mois-ci lorsque trois personnes ont été tuées à l’extérieur d’un bunker verrouillé lors d’une frappe aérienne nocturne. Une victime, Nataliya Belchenko, frappait désespérément à la porte verrouillée de l’abri où elle et sa fille se mettaient toujours à l’abri lorsque des débris pleuvaient à cause d’un missile intercepté. Les autres victimes, une fillette de 9 ans et sa mère, couraient vers le même bunker situé dans une clinique médicale.

Leur mort est rapidement devenue politique, dernier point de tension entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le maire de Kiev Vitali Klitschko. Le maire a blâmé les responsables locaux nommés par Zelensky, qui, selon lui, étaient responsables de la gestion des abris de la ville. Zelensky, en réponse, a blâmé le maire.

Alors que les missiles explosaient au-dessus de Kiev, ils se sont précipités vers un abri. Il était verrouillé.

« La Russie, en tant qu’ennemi, ne nous suffit pas, nous avons aussi des ennemis internes », a-t-il déclaré aux journalistes. En référence aux disputes avec le maire, ancien champion de boxe professionnelle, Zelensky a ajouté : « Je dirais ceci : il peut y avoir un KO. »

Klitschko, dans une interview au Washington Post, a affirmé que ce serait « la plus grande erreur » de s’engager dans des batailles politiques. « Les gens oublient qui a envoyé les missiles dans notre ville natale et qui est coupable », a-t-il déclaré.

Quelques jours après les décès à l’extérieur de la clinique médicale, Zelensky a fait appel à Kamyshin pour inspecter le labyrinthe d’abris souterrains à travers la capitale, afin de s’assurer qu’ils étaient accessibles et adaptés à la protection contre une attaque imminente de la Russie.

En utilisant la carte officielle de la ville des abris désignés, Kamyshin a trouvé le premier emplacement verrouillé et non marqué. Le second était l’arrière d’un théâtre, où les employés ont déclaré que l’entrée était toujours fermée et sans surveillance pendant la nuit. Le troisième? «Hors service», lit-on sur un bout de papier derrière une porte verrouillée.

Ce n’est qu’au quatrième arrêt que les officiels ont pu pénétrer à l’intérieur. Ils entrèrent dans un bunker moisi et faiblement éclairé, rempli de cartons, de câbles et de matériaux de construction. Il y avait à peine de la place pour s’asseoir.

Kamyshin secoua la tête alors qu’il serpentait dans les rues de la ville.

Il considérait l’Ukraine comme un modèle de classe mondiale dans la manière de défendre les villes d’un pays, de reconstruire des infrastructures endommagées et de faire avancer une nation lors d’une invasion brutale. L’ancien PDG des chemins de fer ukrainiens – une bouée de sauvetage essentielle et un symbole de résilience tout au long de la guerre – Kamyshin était perplexe face à l’insuffisance d’un tel filet de sécurité de base dans la capitale du pays.

La Russie vise à vaincre la contre-offensive avec des mines, de l’artillerie et de l’aviation

Dans toute l’Ukraine, environ un tiers des 63 000 abris anti-bombes du pays inspectés par les autorités étaient fermés ou inutilisables, a rapporté le Service d’urgence de l’État le 10 juin. Mais dans la capitale nationale, moins de la moitié des 4 655 abris étaient librement accessibles, Kamyshin rapporté après son audit. 21 % supplémentaires étaient joignables en moins de cinq minutes, ce qui nécessitait souvent que quelqu’un ouvre l’entrée.

Seuls 15% des abris étaient considérés comme « convenables », a écrit Kamyshin.

Les administrateurs de la ville de Kiev avaient reçu 1,2 milliard de hryvnia, soit environ 32,5 millions de dollars, pour moderniser ses abris, mais Kamyshin a déclaré qu’il n’avait vu aucun abri qui semblait avoir subi des réparations récentes. Après les décès à la clinique ce mois-ci, le conseil municipal de Kiev a alloué 750 millions de hryvnia supplémentaires, soit environ 20 millions de dollars, à la réparation des abris.

Kamyshin a semblé frustré par les accusations politiques et par les excuses données par certains responsables locaux, notamment la difficulté à convaincre les propriétaires privés d’équiper correctement les abris souterrains.

« Si vous voulez, vous trouverez toujours des raisons pour lesquelles cela ne peut pas être fait », a-t-il déclaré. « Mais nous sommes une nation qui dit généralement que nous trouverons un moyen, pas une raison. »

Jusqu’à récemment, les abris souterrains devaient être ouverts chaque fois qu’une sirène d’air retentissait. Mais les décès récents ont clairement montré la nécessité de les garder ouverts 24 heures sur 24, a déclaré Klitschko.

Une partie du défi pour les responsables est leur capacité législative limitée à faire respecter les exigences en matière d’abris, a déclaré Klitschko. De nombreux refuges officiellement désignés sont des entreprises privées, et la ville n’a que peu d’influence pour les forcer à garder leurs entrées et leurs sous-sols ouverts 24 heures sur 24. Certaines entreprises privées ont fait part de leurs inquiétudes concernant les coûts d’embauche d’un agent de sécurité pour la nuit et le paiement de l’électricité nécessaire.

L’Ukraine réprime la corruption alors que les partisans occidentaux jettent un œil vigilant

Les législateurs de la ville se sont engagés ces dernières semaines à combler ces lacunes dans la législation existante, qui exige que les nouveaux projets de construction fournissent des abris dans le bâtiment lui-même ou dans une salle de stockage à proximité.

Les abris devraient être situés à 500 mètres d’un immeuble résidentiel, a déclaré Klitschko. Auparavant, lorsque la plupart des attaques aériennes contre Kiev provenaient de drones, cette distance semblait donner aux habitants suffisamment de temps pour se mettre à l’abri.

Mais avec la récente augmentation des frappes de missiles balistiques – comme l’attaque meurtrière contre la clinique ce mois-ci – les résidents n’ont souvent que quelques minutes.

« C’est un nouveau défi pour nous », a déclaré Klitschko.

Dans certains cas, a déclaré Klitschko, fuir vers un abri à l’extérieur du bâtiment d’un résident peut ne pas être l’option la plus sûre. Il recommande maintenant la règle des deux murs, en s’éloignant simplement le plus possible d’une fenêtre. Comment décider de fuir ou de s’abriter sur place ? Klitschko a eu du mal à fournir une réponse.

« Chacun décide par lui-même », a-t-il déclaré.

Belchenko, la mère de 33 ans et chef sushi, suivait les instructions de la ville lorsqu’elle s’est enfuie au refuge le 1er juin, a déclaré son mari, Yaroslav Riabchuk. Elle était plus diligente que de nombreux habitants de Kiev, qui dorment souvent à travers les alarmes d’air ou se cachent dans une salle de bain. Elle avait sa couverture prête à partir, et dès que la sirène aérienne a retenti à travers Kiev à 2 h 49, elle s’est précipitée hors de son immeuble avec son mari et sa fille, a déclaré Riabchuk.

« Si nous étions restés à la maison, tout aurait été bien », a déclaré Riabchuk.

Quelques instants après que sa femme ait été tuée, Riabchuk a trouvé le garde de sécurité qui n’avait pas pu déverrouiller l’entrée du refuge à temps. Enragé, il a frappé l’homme au visage. L’agent de sécurité a ensuite été arrêté.

Mais Riabchuk insiste sur le fait que l’homme n’était pas le seul responsable de l’échec. Les résidents s’étaient déjà plaints du refuge, a-t-il dit. Il a raconté une visite de Klitschko sur le site quelques jours après la mort de sa femme et a déclaré que le maire avait évité de lui parler. Sa mère a été enregistrée sur vidéo en train de crier au maire.

Kamyshin, le ministre chargé d’inspecter les abris, a suivi la carte jusqu’à l’emplacement suivant. Son équipe est arrivée dans un bar à narguilé fermé. Son directeur, qui a ensuite rattrapé le groupe, a déclaré que le bar n’avait pas été un refuge de la ville depuis au moins 30 ans. Il a dit qu’il avait dit à la police il y a longtemps de le retirer de la carte.

Dans un autre abri, les inspecteurs ont utilisé des lampes de poche pour descendre des escaliers en béton mouillé. Une fois au sous-sol, une porte cassée était rangée dans un coin et un matelas était plaqué contre un autre mur.

Un autre endroit s’est avéré être une librairie, où le propriétaire a déclaré qu’il laissait une clé de rechange aux autres résidents de l’immeuble lorsque le magasin était fermé. Mais le propriétaire n’était pas sûr que le sous-sol soit accessible du jour au lendemain.

Lors d’un audit de 10 emplacements sur le plan de la ville ce soir-là, Kamyshin n’avait pas trouvé un seul bunker à la fois accessible et utilisable – jusqu’au dernier arrêt : une école qui avait embauché du personnel pour travailler la nuit. Un panneau clairement indiqué à l’extérieur de l’école indiquait un abri.

« C’était le seul », a déclaré Kamyshin.

Offrez cet article Article cadeau