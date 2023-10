Kiev rejette les revers des États-Unis et de la Slovaquie alors que les ministres européens viennent en ville

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont réunis lundi à Kiev pour leur toute première réunion hors de l’Union européenne, annonçant leur soutien après qu’un candidat pro-russe a remporté les élections en Slovaquie et que le Congrès américain a exclu l’aide de guerre à l’Ukraine de son projet de loi de dépenses.

Kiev a ignoré les oscillations des deux côtés de l’Atlantique, en particulier la perspective que le vote du Congrès américain, qui excluait l’aide à l’Ukraine d’un projet de loi d’urgence visant à empêcher une fermeture du gouvernement, représente un changement de politique plus profond.

« Nous ne pensons pas que le soutien américain ait été brisé (…) parce que les Etats-Unis comprennent que les enjeux en Ukraine sont bien plus importants que la seule Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba aux journalistes en accueillant le chef de la politique étrangère de l’UE. , Josep Borrell.

Quant à la victoire électorale de l’ancien Premier ministre slovaque pro-russe Robert Fico, Kuleba a déclaré qu’il était « trop ​​tôt pour juger » de l’impact politique dans ce pays, notant qu’un nouveau leader devra encore former une coalition.

Une période délicate

La réunion de lundi à Kiev a été présentée par Borrell comme une première historique et a fourni des opportunités de photos saisissantes à une succession de ministres devant les drapeaux de l’UE dans la capitale en temps de guerre.

« Je suis sûr que l’Ukraine et le monde libre tout entier sont capables de gagner cette confrontation. Mais notre victoire dépend directement de notre coopération avec vous », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenski aux ministres, selon son site Internet.

Les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ont apporté un soutien militaire et financier massif à l’Ukraine, lui permettant de résister à l’attaque du Kremlin. Cette aide est cruciale pour l’économie affaiblie de l’Ukraine et est jusqu’à présent illimitée.

Mais la rencontre arrive à un moment délicat. L’été touche à sa fin après une contre-offensive militaire ukrainienne plus lente que prévu, sans le succès majeur que les dirigeants occidentaux espéraient voir avant que la boue d’automne n’obstrue les chenilles de leurs chars donnés.

Le président américain Joe Biden a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le bureau ovale le mois dernier. La Russie et l’Ukraine ont toutes deux déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les États-Unis continuent de financer l’effort de guerre de l’Ukraine. (Evan Vucci/Associated Press)

Écrivant sur Telegram, le député ukrainien Oleksiy Goncharenko a déclaré dimanche que Kiev devait adopter de nouvelles mesures pour garantir le soutien continu des responsables américains et du grand public. Sans cela, a déclaré Goncharenko, les Ukrainiens n’ont « pratiquement aucune chance » de se défendre.

Il a présenté une liste de propositions comprenant l’envoi permanent de délégués ukrainiens à Washington.

« Nous devons parler le langage de l’argent avec les Etats-Unis : comment les Etats-Unis bénéficieront-ils de la victoire de l’Ukraine ? Qu’obtiendront les Etats-Unis ? Qu’obtiendront les contribuables américains ? » Goncharenko a écrit. « Nous devons changer de stratégie. Nous devons agir différemment. Réparons cette situation. Nous ne pouvons pas perdre. »

Moscou dit que l’Occident va se lasser de la guerre

Moscou a présenté le vote du Congrès américain comme le signe d’une division croissante à l’Ouest, même si le Kremlin a déclaré qu’il s’attendait à ce que Washington continue de soutenir Kiev.

Le vote sans aide était « un phénomène temporaire. L’Amérique continuera son implication dans ce conflit, en fait son implication directe », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Mais nous avons déjà dit à plusieurs reprises que, selon nos prévisions, la lassitude résultant de ce conflit, la lassitude due au parrainage complètement absurde du régime de Kiev, va croître dans divers pays, y compris aux Etats-Unis. »

Des élections se profilent dans plusieurs pays occidentaux, notamment aux États-Unis l’année prochaine, où l’ancien président Donald Trump mène le peloton républicain dans sa tentative de revenir à la Maison Blanche. Plusieurs partisans de droite de Trump au Congrès ont appelé à l’arrêt de l’aide à l’Ukraine.

Les républicains contrôlent déjà la Chambre des représentants, l’une des deux chambres du Congrès américain. Bien que la plupart des législateurs républicains soutiennent toujours Kiev, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a été contraint de compter sur les démocrates pour adopter la mesure du week-end visant à maintenir le gouvernement ouvert, et pourrait avoir besoin de s’appuyer à nouveau sur eux pour soutenir tout projet de loi visant à financer l’Ukraine. La droite a menacé de tenter de le destituer.

L’administration du président Joe Biden dit qu’elle s’attend à ce que la Chambre adopte une mesure visant à maintenir l’aide à l’Ukraine. Biden a pressé dimanche les républicains du Congrès de soutenir l’aide, affirmant qu’il en avait « marre » de la politique de la corde raide qui avait presque fait fermer le gouvernement.

Kuleba a déclaré que l’Ukraine avait eu « une discussion très approfondie avec les deux parties du Congrès, les Républicains et les Démocrates », et qu’elle espérait que l’aide se poursuivrait.

Le vainqueur des élections slovaques ne veut pas que des munitions soient envoyées en Ukraine

En Europe, l’ancien Premier ministre pro-russe Fico a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections slovaques de ce week-end et aura une première chance de former un gouvernement. Sa campagne avait demandé que « pas une seule cartouche » de munitions provenant des réserves slovaques ne soit envoyée en Ukraine.

« Nous ne changeons pas notre volonté d’aider l’Ukraine de manière humanitaire », a déclaré Fico lors d’une conférence de presse après sa victoire. « Nous sommes prêts à contribuer à la reconstruction de l’État, mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine. »

Fico avait deux semaines pour former un gouvernement. Pour ce faire, il lui faudrait former une coalition avec au moins un autre parti qui ne partage pas publiquement sa position sur l’Ukraine.

Robert Fico arrive dimanche pour une conférence de presse à Bratislava, en Slovaquie. L’ancien Premier ministre populiste et son parti de gauche ont remporté les élections législatives en Slovaquie, effectuant un retour politique après avoir fait campagne sur un message pro-russe et anti-américain. (Darko Bandic/Associated Press)

Le Russe Peskov a défendu Fico, affirmant qu’il était « absurde » que des hommes politiques qui soutiennent l’intérêt national de leur pays soient qualifiés de « pro-russes ».

La Slovaquie, un État membre de l’OTAN ayant une petite frontière avec l’Ukraine, a accueilli des réfugiés et, sous le gouvernement sortant, a fourni un approvisionnement en armes disproportionné, étant notamment l’un des premiers à envoyer des avions de combat.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a déclaré que les alliés occidentaux doivent maintenir leur aide militaire « car si nous ne livrons aucune arme de l’UE, de l’OTAN, d’autres pays, alors cette guerre est terminée mais avec de mauvaises conséquences ».

Par ailleurs, le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi qu’au cours des 24 heures précédentes, au moins cinq civils avaient été tués et 13 personnes blessées. La plupart d’entre eux se trouvent à l’est de la région de Donetsk.

Les attaques russes contre les zones résidentielles de 11 villes et villages ont fait trois morts et cinq blessés, selon le communiqué.

Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.