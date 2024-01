Kiev rejette les appels du leader populiste slovaque à céder des terres à la Russie avant une réunion de haut niveau

CNN

Ukraine a rejeté les suggestions du nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, selon lesquelles le pays devrait céder des territoires à la Russie pour mettre fin à la guerre.

“Il ne peut y avoir aucun compromis sur l’intégrité territoriale, ni pour l’Ukraine, ni pour la Slovaquie, ni pour aucun autre pays”, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleh Nikolenko sur Facebook.

“Soyons honnêtes : si l’Ukraine n’est pas sûre, il n’y aura pas de sécurité, ni en Slovaquie ni en Europe en général.”

Dans une interview accordée à la radio slovaque ce week-end, Fico a directement contesté cette idée et la position centrale de la plupart de ses partenaires au sein de l’Union européenne.

S’exprimant quelques jours seulement avant sa visite prévue en Ukraine, Fico a déclaré à la chaîne publique que Kiev et Moscou devraient faire des compromis douloureux pour mettre un terme à la guerre. Pour l’Ukraine, cela signifiait accepter au moins une partie des gains de la Russie.

« Qu’attendent-ils ? Que la Russie quittera le Donbass et Louhansk ? Ou qu’ils quitteront la Crimée ? Non, c’est complètement irréaliste. Tout le monde le sait », a poursuivi Fico.

Le Donbass et Louhansk sont des territoires de l’est de l’Ukraine, dont certaines parties ont été contrôlées par la Russie en 2014, et à partir desquels elle a étendu ses gains territoriaux depuis le lancement de son invasion à grande échelle en 2022. La Crimée a également été capturée et annexée en 2014.

Largement considéré comme une figure pro-Kremlin, Fico a remporté les élections en octobre, après s’être présenté en promettant qu’il bloquerait tout soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine – qui, a-t-il déclaré à la radio, était sous le « contrôle total des États-Unis » depuis 2014. , lorsque les Ukrainiens ont renversé leur président pro-moscou Viktor Ianoukovitch.

Au sein de l’Union européenne, il est étroitement lié au Hongrois Victor Orban et a fait part très ouvertement de ses intentions de bloquer la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE et à l’OTAN. Ce message brutal sera répété lors de sa rencontre avec son homologue ukrainien, Denys Shmyhal, mercredi dans la ville frontalière d’Oujhorod, a-t-il déclaré.

«Je lui dirai que je suis totalement opposé à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et que j’y opposerai mon veto, car la seule chose qui pourrait conduire à une troisième guerre mondiale serait une troisième guerre mondiale.»

Dans un revirement par rapport à la politique de son prédécesseur, qui avait vu l’Ukraine recevoir un système de défense aérienne et des avions de combat de la Slovaquie, ainsi que d’autres aides militaires, Fico a également promis de dire à son hôte ukrainien qu’« il ne recevra aucune arme de la part de la Slovaquie ». Armée slovaque » ou des « stocks de l’État slovaque ».

Au lieu de cela, il dit qu’il apporterait une « offre d’aide humanitaire ».

Le bureau de Shmyhal n’a pas répondu à une demande de CNN visant à savoir si la visite aurait toujours lieu.

Lundi, le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk a apporté un message très différent à l’Ukraine, en rencontrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev.

Les deux dirigeants ont discuté d’une éventuelle production commune d’armes, ainsi que de ce que Zelensky a évoqué dans un communiqué de son bureau comme « une nouvelle forme de notre coopération – visant à une plus grande échelle d’achats d’armes pour les besoins ukrainiens », bien qu’aucun autre détail n’ait été donné. .

Tusk a déclaré à son hôte que la Pologne s’efforcerait d’aider l’Ukraine à adhérer à l’UE, « afin que l’adhésion à part entière de l’Ukraine à l’Union européenne devienne une réalité le plus tôt possible ».

Les deux hommes se sont également dits convaincus de pouvoir parvenir à des solutions durables aux différends concernant les exportations de céréales ukrainiennes et à l’accès sans permis à l’Union européenne pour les chauffeurs routiers ukrainiens, qui ont conduit à des blocages pendant plusieurs semaines aux postes frontières entre les deux pays.