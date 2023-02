Kiev réclame des avions de chasse alors que la guerre approche de la phase “critique”

BRUXELLES (AP) – L’Ukraine a renouvelé mardi son appel aux pays occidentaux pour des avions de combat afin d’aider à contrecarrer l’invasion de Moscou, alors que de hauts responsables de la défense des États-Unis et de ses alliés de l’OTAN ont déclaré que la guerre avec la Russie approchait d’une étape critique.

La guerre devant entrer dans sa deuxième année à la fin de la semaine prochaine, le groupe de contact ukrainien s’est réuni au siège de l’OTAN à Bruxelles et l’Ukraine a clairement exprimé ses exigences.

Le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, lorsqu’on lui a demandé quelle aide militaire son pays recherchait actuellement, a montré aux journalistes l’image d’un avion de chasse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a poussé fort pour des avions de combat la semaine dernière lorsqu’il s’est rendu à Londres, Paris et Bruxelles lors de son deuxième voyage à l’étranger depuis l’invasion de la Russie le 24 février 2022. Son appel est intervenu quelques jours après que les alliés occidentaux se sont engagés à fournir des chars à Kiev.

Les forces de Moscou ont fait pression dans l’est de l’Ukraine tout en renforçant leurs lignes défensives dans le sud. La guerre a été en grande partie statique pendant les mois d’hiver, bien que les deux parties devraient lancer des offensives lorsque le temps s’améliore.

Poutine espérait que le soutien occidental à Kiev s’épuiserait, lui permettant d’aller de l’avant, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors de la réunion.

Mais Austin a déclaré que le groupe de contact « aiderait l’Ukraine à maintenir une avance pendant la contre-offensive du printemps » et continuerait à planifier les besoins à long terme de Kiev.

“La réunion d’aujourd’hui arrive à un moment critique”, a déclaré Austin. “Le Kremlin parie toujours qu’il peut nous attendre.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, interrogé sur la date à laquelle il s’attend à ce que la soi-disant offensive de printemps de la Russie commence, a déclaré que “la réalité est que nous avons déjà vu le début”.

“Pour moi, cela ne fait que souligner l’importance du timing. Il est urgent de doter l’Ukraine de plus d’armes », a-t-il déclaré aux journalistes à Bruxelles.

Le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, annonçant que son pays fournirait huit chars Leopard 2 et des véhicules de soutien à l’Ukraine, a ajouté : « La situation en Ukraine approche d’une phase critique et ils dépendent d’un soutien occidental rapide et complet.

La possibilité d’envoyer des avions de combat en Ukraine est toujours en discussion. Les États-Unis ont dit non à l’envoi d’avions de combat pour l’Ukraine, mais le Royaume-Uni évalue la possibilité et, mardi, le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré que la fourniture d’avions “doit faire partie de l’examen”.

Une autre question qui occupe l’esprit des alliés de l’OTAN est de savoir comment maintenir un approvisionnement régulier en munitions à l’Ukraine sans épuiser leurs propres stocks.

Selon certaines estimations, l’Ukraine tire jusqu’à 6 000 à 7 000 obus d’artillerie chaque jour, soit environ un tiers de la quantité quotidienne utilisée par la Russie.

Stoltenberg a averti lundi que l’Ukraine épuise ses munitions beaucoup plus rapidement que ses alliés ne peuvent lui en fournir.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que la recherche de munitions et de défenses aériennes est “beaucoup plus importante pour le moment que la discussion sur les avions de combat”.

Pistorius a déclaré aux journalistes que mettre les pilotes au courant des nouveaux avions et “s’entraîner juste pour les piloter prend plusieurs mois, sans parler de l’enseignement des capacités nécessaires pour déployer les systèmes d’armes”.

Il a déclaré que les partenaires de l’Ukraine “devraient se concentrer sur ce qui est maintenant au centre de la scène, en particulier compte tenu d’une offensive russe qui est apparemment en cours”.

Il a déclaré que l’Allemagne avait signé un accord pour produire des munitions pour les canons antiaériens automoteurs qu’elle avait fournis à l’Ukraine, après que Kiev eut eu des problèmes pour trouver des munitions ailleurs.

Ces munitions sont cruciales pour que Kiev puisse contrer les attaques russes, en particulier sur les infrastructures électriques ukrainiennes visant à perturber le chauffage et l’approvisionnement en eau potable.

Cependant, les Russes semblent manquer de ressources pour toute offensive majeure en ce moment, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense.

“Dans l’ensemble, le tableau opérationnel actuel suggère que les forces russes reçoivent l’ordre d’avancer dans la plupart des secteurs, mais qu’elles n’ont pas accumulé suffisamment de puissance de combat offensive sur un axe pour obtenir un effet décisif”, a-t-il tweeté.

Stoltenberg a déclaré que l’OTAN ne voyait “aucun signe indiquant que le président Poutine se prépare à la paix” et qu’armer l’Ukraine plus rapidement pourrait sauver des vies en mettant fin plus rapidement au conflit.

En Ukraine, le bureau présidentiel du pays a déclaré mardi que les bombardements russes avaient tué au moins trois civils et blessé huit autres au cours des dernières 24 heures alors que les combats se poursuivaient dans le sud et l’est.

Les forces russes ont bombardé 17 villes et villages de la région de Donetsk. a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko. « Les Russes détruisent tout sur leur passage », a-t-il déclaré.

Les responsables ukrainiens ont également signalé des bombardements et des frappes aériennes intenses dans la province de Louhansk, tandis que dans le sud, les forces russes ont bombardé la ville de Kherson 13 fois en 24 heures, détruisant une voie ferrée et des bâtiments résidentiels.

Tara Copp à Bruxelles a contribué à cette histoire.

Lorne Cook, l’Associated Press