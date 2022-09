Le “traité de sécurité de Kiev” verrait les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Australie agir en tant qu’États garants

L’Ukraine a présenté une proposition de recommandations pour des garanties de sécurité, qui lieraient politiquement et juridiquement le pays et ses États garants dans un partenariat stratégique connu sous le nom de “Traité de sécurité de Kiev”.

Les propositions, élaborées à la demande du président Vladimir Zelensky et publiées mardi, ont été élaborées par un groupe consultatif dirigé par l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Kiev suggère que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Turquie pourraient agir en tant que garants de la sécurité de l’Ukraine. La “multi-niveaux” approche verrait un “cœur” un groupe d’alliés s’engageant clairement à soutenir l’armée ukrainienne, tandis qu’un groupe plus large fournirait des garanties non militaires basées sur des sanctions.

« Nous avons besoin d’une force militaire suffisamment puissante pour repousser le désir de vengeance des Russes. Et capable de causer des dommages irréparables à l’agresseur si ce désir s’avère irrésistible. a déclaré le chef de cabinet de Zelensky, Andrey Yermak.

Il a déclaré que l’accord ne remplacerait pas l’adhésion à l’OTAN, mais un moyen d’assurer la sécurité jusqu’à ce que l’Ukraine rejoigne officiellement le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Rasmussen, a déclaré que “priorité immédiate” était d’obtenir la victoire de Kiev et a souligné que l’Ukraine aurait besoin de décennies de soutien de la part de ses partenaires occidentaux.

Les garanties de sécurité pour l’Ukraine ont été le principal point d’achoppement des pourparlers avec la Russie à Istanbul en mars. Moscou a fait valoir que si l’Ukraine promettait de ne pas demander l’adhésion à l’OTAN, elle recevrait des garanties d’un certain nombre de pays, dont la Russie.

Les pourparlers ont finalement été interrompus après que les négociateurs ukrainiens ont insisté sur la souveraineté sur la péninsule de Crimée, qui a fait sécession du régime de Kiev en 2014 et a rejoint la Fédération de Russie à la suite d’un référendum public.

La proposition de « Traité de sécurité de Kiev » est en préparation depuis des mois. La Russie a précédemment insisté sur le fait que les seules promesses de sécurité pour l’Ukraine peuvent être fournies par Moscou.

“Personne n’acceptera l’Ukraine dans l’OTAN maintenant. L’alliance est composée de russophobes, mais elle n’est pas suicidaire,», a-t-il dit, arguant que les États-Unis cesseront de se soucier de l’Ukraine quand cela leur conviendra.