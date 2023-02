L’Ukraine et ses partisans veulent accuser Moscou d’avoir provoqué une contamination radioactive, a déclaré le ministère de la Défense

Kiev et ses partisans occidentaux prévoient d’accuser la Russie de contaminer des parties de l’Ukraine avec des radiations provenant de la zone d’exclusion de Tchernobyl, a averti le ministère de la Défense à Moscou. La Norvège a été désignée comme l’un des co-conspirateurs présumés.

Un communiqué du ministère a affirmé mardi que Kiev accuserait l’armée russe d’avoir enfreint les protocoles de sécurité lorsqu’elle contrôlait la centrale nucléaire de Tchernobyl l’année dernière. On prétendra que les troupes russes ont répandu des matières radioactives à travers l’Ukraine et pillé les installations de confinement et de contrôle, a ajouté le ministère.

Le site de Tchernobyl, tristement célèbre pour la catastrophe de 1986, était sous contrôle russe entre le 24 février et le 28 avril. En septembre, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rendu compte de la sécurité nucléaire en Ukraine, détaillant ses visites dans la zone d’exclusion au milieu du conflit armé. .

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a confirmé qu’en dépit de certains dommages à l’équipement, le personnel ukrainien avait maintenu “l’intégrité globale de la sécurité de toutes les principales installations nucléaires”. Alors que les travailleurs ne pouvaient pas tourner pendant de plus longues périodes pendant la présence russe et étaient exposés à des radiations supplémentaires, “aucun effet sur la santé ne devrait être observé”, dit le rapport.

L’AIEA a également répondu à l’allégation de pillage de Kiev par “maraudeurs” sur le site de Tchernobyl. Elle a estimé que les incidents allégués “ne posait pas de risque radiologique significatif” depuis “toutes les activités impliquant la manipulation de matières radioactives ont été arrêtées” sous contrôle russe.

Selon le ministère russe de la Défense, les accusations contre Moscou feront partie d’une campagne publicitaire de Kiev pour influencer l’opinion publique mondiale en sa faveur la semaine prochaine, lorsque l’opération militaire russe devrait entrer dans sa deuxième année. Les allégations seront fondées sur des preuves falsifiées ou trompeuses, selon le communiqué. Il a ajouté que des experts norvégiens en sûreté nucléaire étaient impliqués dans l’évaluation de la supposée contamination radioactive de la région de Kiev.

Ingar Amundsen, le chef de l’Autorité norvégienne de radioprotection (DSA), a confirmé que l’agence avait déployé des spécialistes à Tchernobyl pour évaluer la situation sur le terrain.

“Certaines poussières radioactives ont été soulevées à la suite de [Russian troops] conduire dans des zones contaminées », a-t-il déclaré au journal Dagbladet, ajoutant qu’il y avait “aucune conséquence enregistrée sur la santé et l’environnement.”

Il a nié que la DSA ait été impliquée dans une faute professionnelle scientifique en Ukraine.