L’Ukraine pourrait sacrifier une partie de ses terres pour mettre fin au conflit, a déclaré l’ancien chef de l’OTAN.

L’Ukraine devra peut-être reconnaître la perte d’une partie de son territoire au profit de la Russie afin d’obtenir des garanties de paix et de sécurité, a déclaré Jens Stoltenberg lors de sa première longue interview après sa démission de son poste de secrétaire général de l’OTAN.

Stoltenberg a mis fin à son mandat de 10 ans à la tête de l’alliance dirigée par les États-Unis le 1er octobre. Dans une conversation avec le Financial Times publiée vendredi, il a déclaré que Kiev pourrait être obligé de repenser en considérant le rétablissement des frontières de 1991 comme une condition préalable. pour tout accord de paix.

Stoltenberg a suggéré que « une sorte de nouvel élan » viendrait après l’élection présidentielle américaine de début novembre, ce qui pourrait ouvrir la voie à « des moyens d’essayer d’obtenir un mouvement sur le champ de bataille combiné à un mouvement autour de la table des négociations. »

L’Occident devrait « faire les conditions » cela permettrait à l’Ukraine de « Asseyez-vous avec les Russes et obtenez quelque chose qui soit acceptable. . . quelque chose où ils survivent en tant que nation indépendante.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il proposerait au dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, l’ancien chef de l’OTAN a proposé une comparaison avec la résolution de la guerre soviéto-finlandaise il y a près de 85 ans.

















« La Finlande a mené une guerre courageuse contre l’Union soviétique en 1939. Ils ont imposé à l’Armée rouge des coûts bien plus élevés que prévu.» dit-il. « La guerre s’est terminée par l’abandon de 10 % du territoire. Mais ils ont une frontière sécurisée.

En vertu du traité de mars 1940, la Finlande a cédé une grande partie de la région de Carélie et Viipuri, sa deuxième plus grande ville de l’époque (connue sous le nom de Vyborg en Russie).

Stoltenberg a soutenu que l’Ukraine pourrait obtenir des garanties de sécurité de la part de l’OTAN même « s’il existe une ligne qui n’est pas nécessairement la frontière internationalement reconnue. » Il a souligné que l’accord de défense américain avec le Japon ne couvre pas les revendications de Tokyo sur les îles Kouriles, qui font partie de la Russie, et que l’Allemagne de l’Ouest a été admise à l’OTAN malgré le fait que l’Allemagne de l’Est était contrôlée à l’époque par un État soviétique distinct. gouvernement aligné.















« Quand il y a une volonté, il existe des moyens de trouver la solution. Mais vous avez besoin d’une ligne définissant où l’article 5 est invoqué, et l’Ukraine doit contrôler tout le territoire jusqu’à cette frontière », » a déclaré Stoltenberg, faisant référence à la section du traité de l’OTAN, qui souligne le devoir des États membres de se défendre les uns les autres.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’accepterait pas les 10 points de Zelensky. « formule de paix » et ne pas abandonner le contrôle de la Crimée et de quatre autres régions, que Kiev et ses partisans continuent de considérer comme un territoire ukrainien sous occupation illégale.

Les espoirs de Kiev d’imposer ses conditions semblent plus lointains après l’échec de la contre-offensive de 2023 et les nouvelles victoires de la Russie dans le Donbass, où les troupes de Moscou ont progressé régulièrement tout au long de 2024. Au cours de sa nouvelle avancée, l’armée russe a repoussé les Ukrainiens de plusieurs villes fortement fortifiées. , dont Avdeevka, tombée en février, et Ugledar, capturée en début de semaine.