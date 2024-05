Kiev peut désormais frapper la Russie avec des armes allemandes – DW – 31/05/2024

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi à Stockholm pour rencontrer les dirigeants de la Suède, du Danemark, de l’Islande, de la Finlande et de la Norvège.

« Aujourd’hui, je suis à Stockholm pour le troisième sommet Ukraine-Europe du Nord », a écrit Zelenskyy dans un message sur les réseaux sociaux, ajoutant : « Nos principales priorités sont de garantir davantage de systèmes de défense aérienne pour l’Ukraine, des projets communs d’industrie de défense et des armes pour nos guerriers. , ainsi que les efforts mondiaux visant à forcer la Russie à faire la paix. »

« L’Ukraine deviendra plus forte grâce au soutien de nos alliés de principe et cohérents, ainsi qu’aux nouveaux accords de sécurité », a écrit Zelensky vendredi.

En février et avril, le Danemark et la Finlande ont signé respectivement des accords de sécurité de 10 ans avec Kiev. La Norvège a également négocié des accords de sécurité bilatéraux.

Mercredi, la Suède a annoncé son 16e programme d’aide militaire à l’Ukraine, s’engageant à fournir 13,3 milliards de couronnes (1,25 milliard de dollars, 1,36 milliard d’euros) pour la défense aérienne et les munitions, ainsi que pour la reconstruction.

« La cause de l’Ukraine est notre cause », a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui a promis que Stockholm prendrait « des mesures importantes pour renforcer davantage la coopération entre nos pays ».

« Cela vaut la peine de le répéter encore et encore : vous vous battez littéralement non seulement pour votre propre liberté mais aussi pour notre liberté et notre sécurité », a-t-il ajouté.

L’Ukraine souffre d’un manque de munitions pour se défendre contre les envahisseurs russes. Un aspect majeur de la réunion de vendredi portera sur les moyens d’augmenter la production de munitions dans les pays nordiques et d’aider Kiev à faire de même dans son pays.