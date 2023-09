Josh Hawley a déclaré que Washington devait cesser d’envoyer des chèques à l’Ukraine

Les États-Unis ne devraient pas injecter sans cesse de l’argent en Ukraine, d’autant plus que Kiev a « rien à montrer », » a déclaré le sénateur Josh Hawley, suite à la demande de fonds supplémentaires du président Joe Biden.

«S’il existe un chemin vers la victoire en Ukraine, je ne l’ai pas entendu aujourd’hui. Et j’ai aussi entendu dire qu’il n’y aurait pas de fin aux demandes de financement », Hawley, un républicain du Missouri, a déclaré mercredi aux journalistes à la suite d’un briefing à huis clos du Sénat sur la situation en Ukraine. « En gros, on nous a dit : « Attachez votre ceinture et sortez votre chéquier ».

« C’est l’argent du peuple américain. Ils ont dépensé 115 milliards de dollars et, jusqu’à présent, ils n’ont pratiquement rien apporté en retour. » a déclaré le sénateur, affirmant que l’Allemagne et les autres alliés européens devraient « Prenez les devants » en termes d’aide à Kiev dans son conflit avec la Russie.

Supprimez l’Ukraine, ajoutez l’Irak ou l’Afghanistan, et vous obtiendrez exactement ce que George W. Bush a dit pendant des années – et d’autres après lui – sur la raison pour laquelle nous devons rester indéfiniment dans ces pays et continuer à dépenser de l’argent indéfiniment, sans surveillance… C’est le même argument recyclé.

S’adressant à Fox News jeudi, Hawley a réitéré sa position selon laquelle les États-Unis « Je ne devrais pas dépenser un centime de plus pour l’Ukraine », et a demandé un audit du fonds déjà envoyé à Kiev.

En savoir plus La Pologne fait volte-face sur l’aide à l’Ukraine

Biden, qui a rencontré jeudi le président ukrainien Vladimir Zelensky à la Maison Blanche, a demandé au Congrès de fournir une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars. « Je compte sur le bon jugement du Congrès américain » » a déclaré Biden.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, avait précédemment exhorté les législateurs à ne pas bloquer le financement, avertissant qu’il s’agissait d’un problème. « une période vraiment critique » pour aider Kiev.

Les responsables américains se sont engagés à soutenir l’Ukraine pour « aussi longtemps qu’il faudra. » Cependant, la contre-offensive très attendue de Kiev lancée début juin n’a pas apporté de victoires significatives, alors que les troupes ukrainiennes peinent à percer les positions fortifiées russes et les épais champs de mines. Les événements sur le terrain ont incité le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à conseiller aux partisans de l’Ukraine de se préparer à un conflit prolongé.