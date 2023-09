Kiev et Moscou devraient être « poussés » à entamer des négociations – espoir finlandais pour la présidentielle

« Beaucoup de pression » est nécessaire pour amener la Russie et l’Ukraine à la table des négociations, estime Alexander Stubb

Il n’y a pas « solution a court terme » en vue du conflit en Ukraine, et « beaucoup de pression » Il est nécessaire que les deux parties mettent Moscou et Kiev à la table des négociations, a déclaré l’ancien Premier ministre finlandais et candidat à la présidentielle Alexander Stubb.

Il est peu probable que les hostilités prennent fin, même en 2024, car le conflit est en cours. « clairement une longue guerre » Stubb a déclaré au journal espagnol 20minutos dans une interview publiée dimanche. Le candidat à la présidentielle a imputé l’absence de solution diplomatique imminente à Moscou et personnellement au président russe Vladimir Poutine.

« Le problème que je vois est que cette guerre est trop grande pour que Poutine la perde, donc le conflit semble devoir être résolu sur le champ de bataille », il a dit.

Les négociations ne deviendront possibles que si des tiers mettent « beaucoup de pression » sur Moscou et Kiev, a suggéré Stubb.

« Poutine ne peut pas perdre cette guerre, il faudrait donc que des puissances comme la Chine et les grandes puissances de l’Est et du Sud fassent pression sur Moscou pour qu’il vienne à la table des négociations. » il a dit.

« Si cela se produisait, les États-Unis et Bruxelles devraient sûrement faire de même avec [Ukrainian President Vladimir] Zelensky pour le convaincre que l’heure est aux négociations. Il faudrait exercer beaucoup de pression des deux côtés.» Stubb a ajouté.

Au cours du conflit, Moscou a signalé à plusieurs reprises qu’elle était prête à négocier, affirmant qu’elle n’avait jamais renoncé à une solution diplomatique à la crise. Cependant, les responsables russes ont noté que le manque de volonté de s’engager dans la diplomatie, que ce soit de la part de Kiev ou de ses soutiens occidentaux, ne lui laisse d’autre choix que d’atteindre ses objectifs par des moyens militaires.

L’Ukraine, quant à elle, a toujours rejeté toute perspective de dialogue avec la Russie et Zelensky s’est même légalement interdit de négocier avec Moscou.

Une telle position a été réitérée cette semaine par Mikhaïl Podoliak, l’un des principaux collaborateurs de Zelensky, qui a déclaré que les négociations avec la Russie étaient « hors de question » jusqu’à ce que la situation sur le champ de bataille change. Moscou doit « subir d’importantes défaites tactiques sur la ligne de front » développer « une évaluation plus réaliste de la situation » avant que des négociations puissent commencer, a-t-il affirmé.