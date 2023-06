Kiev et le Pentagone admettent que la lutte pour chasser la Russie de l’Ukraine ne sera pas facile

La contre-offensive ukrainienne contre la Russie, largement vantée, qui en est maintenant à sa troisième semaine, a fait de lourdes pertes des deux côtés et ce que les analystes militaires disent avoir été de « petites avancées » pour l’Ukraine sur le champ de bataille.

Dans ce qui pourrait apparaître comme l’affrontement critique de la guerre qui dure maintenant depuis 16 mois, les forces russes qui ont joué lamentablement dans les premières batailles ont été capables de riposter et mènent des opérations défensives « relativement efficaces », ont déclaré cette semaine des analystes du renseignement militaire britannique.

Mardi, les responsables du Pentagone ont insisté sur le fait qu’ils savaient toujours que la mission de pousser la Russie hors d’Ukraine ne serait pas une déroute complète, les forces russes étant capables de préparer de vastes formations défensives sur les terres ukrainiennes occupées à l’est et au sud au cours des mois d’hiver et de printemps en en prévision de l’attaque ukrainienne.

Il est encore tôt, mais l’armée ukrainienne n’a pas été en mesure jusqu’à présent d’égaler les gains fulgurants réalisés l’automne dernier au cours desquels Krhakhiv et d’autres grandes villes ont été libérées du contrôle russe.

« C’est devenu plus une bataille acharnée chaque jour. Nous savons que cela va être un dur combat [and] nous savons que cela va prendre du temps », a déclaré la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, aux journalistes. Les forces ukrainiennes « ont la puissance de combat [and] ils ont la capacité de réussir leur opération de contre-offensive.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que le gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy avait été lucide quant aux difficultés à venir pour chasser les troupes russes retranchées de leur pays. Elle a déclaré que Moscou n’abandonnerait pas facilement ses positions et qu’il était nécessaire que tous les Ukrainiens se préparent au dur combat qui les attend.

« Il est assez difficile pour nos défenseurs d’avancer car l’ennemi a lancé toutes ses forces pour arrêter l’offensive », a déclaré Mme Maliar sur sa page de messagerie sociale Telegram. « L’opération en cours a plusieurs tâches et l’armée s’acquitte de ces tâches. Ils bougent comme ils étaient censés bouger et le plus gros coup reste à venir.

M. Zelenskyy a souligné le positif mardi, affirmant que les forces ukrainiennes n’avaient « aucune position perdue » depuis qu’elles avaient commencé l’attaque et avaient capturé un certain nombre de villages le long du front depuis la Russie.

« Dans certaines régions, nos guerriers avancent. Dans certaines régions, ils défendent leurs positions et résistent aux assauts et aux attaques intensifiées des occupants », a déclaré mardi M. Zelenskyy dans un discours à la nation. « Nous n’avons pas de positions perdues, seulement des positions libérées. »

Il a déclaré que l’Ukraine était reconnaissante pour les armes qu’elle avait reçues des pays de l’OTAN, en particulier les missiles à longue portée britanniques Storm Shadow qui, selon lui, accomplissaient « un travail très utile et précis sur le front ».

Avertissement de la Russie

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a accusé l’Ukraine de se préparer à lancer des missiles Storm Shadow et HIMARS fournis par les États-Unis sur des cibles en Crimée, une région que le Kremlin a unilatéralement annexée en 2014 et prétend désormais faire partie de la Fédération de Russie.

« L’utilisation de ces missiles en dehors de la zone de l' »opération militaire spéciale » signifiera une implication à part entière des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le conflit et entraînera des frappes immédiates sur les centres de décision sur le territoire de l’Ukraine », a déclaré M. », a déclaré Choïgou, selon l’agence de presse russe Interfax.

Les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux rejettent les revendications de la Russie en Crimée, quelle que soit l’opinion de Moscou sur la question. « Nous soutenons [Ukraine’s] efforts pour reprendre leur territoire souverain », a déclaré Mme Singh.

Dans le but probable de détourner les forces d’attaque ukrainiennes, la Russie a lancé une autre salve de drones et de missiles visant Kiev, Lviv et d’autres villes ukrainiennes éloignées des lignes de front. Des responsables ukrainiens ont déclaré à l’Associated Press que la quasi-totalité des 35 drones ciblant la capitale avaient été bloqués par des systèmes anti-missiles.

Le pro-séparatiste Vladimir Rogov vit dans l’oblast ukrainien de Zaporozhye et a apporté son soutien à Moscou en tant que membre du gouvernement local. Il est considéré comme un collaborateur ennemi par Kiev mais semblait presque étourdi par la façon dont l’offensive ukrainienne très vantée se déroule jusqu’à présent.

« L’ennemi n’a pas fait d’attaques puissantes. Il est évident que la « contre-attaque » lui a coûté cher et il panse sa plaie », a noté M. Rogov sur sa page Telegram. « À la fin de la journée, nos unités ont réussi à déloger l’ennemi de toutes les positions précédemment occupées. »

Valerii Zalushnyi, commandant des forces armées ukrainiennes, a déclaré que Moscou mettait tout en œuvre dans une tentative ratée de bloquer l’avance, créant un labyrinthe de fortifications denses et une utilisation intensive des champs de mines. Bon nombre des meilleures troupes ukrainiennes n’ont pas encore été déployées dans le combat, et les analystes affirment que les premières attaques pourraient être des sondes pour tester la force des défenses russes le long d’un front de plus de 600 milles dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Rien n’indique que Kiev soit prête à annuler son attaque.

« Malgré la résistance furieuse des occupants, nos soldats font tout leur possible pour libérer le territoire ukrainien. L’opération se poursuit comme prévu », a déclaré mardi le général Zalushnyi.

Alors même que les combats se poursuivent sur le champ de bataille, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, était mardi à Londres pour commencer à planifier ce qui se passera après l’arrêt des combats. Il a déclaré que Kiev aura besoin d’aide pour reconstruire une grande partie de ce qui a été détruit par l’agression russe.

« Nous nous concentrerons principalement sur le redressement et la reconstruction de l’Ukraine », a déclaré M. Kuleba, aux côtés du secrétaire d’État américain Antony J. Blinken. « Il ne suffit pas d’avoir un plan de relance, il est crucial d’avoir un mécanisme sous-tendant ce plan. »

Le secrétaire Blinken, fraîchement sorti d’une visite diplomatique à Pékin, a déclaré que plus de 50 pays et des entreprises de premier plan du secteur privé participaient à la conférence de reconstruction de Londres pour soutenir l’Ukraine « pour s’assurer qu’elle sort de cette agression non seulement avec succès sur le champ de bataille mais aussi réussi à avoir une économie forte intégrée à l’Europe.

Lors de la conférence de Londres, des responsables de l’Union européenne ont annoncé des plans pour un programme d’aide à la reconstruction de 50 milliards de dollars de l’UE pour l’Ukraine et qu’il doublait le nombre de soldats ukrainiens qui seraient formés par des alliés de l’UE à 30 000 cette année, a rapporté l’AP.

– Cet article était basé en partie sur des rapports de services de fil.