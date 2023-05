Kiev dit avoir abattu une volée de missiles hypersoniques russes

L’Ukraine a déclaré avoir abattu six missiles hypersoniques russes en une nuit.

La Russie avait précédemment déclaré que la super-arme était « imparable ».

Cela fait suite au déploiement par l’Ukraine des défenses aériennes occidentales.

L’Ukraine a déclaré mardi qu’elle avait abattu six missiles hypersoniques russes Kinzhal en une seule nuit, contrecarrant une super-arme que Moscou avait précédemment présentée comme presque imparable.

C’était la première fois que l’Ukraine affirmait avoir frappé une volée entière de multiples missiles hypersoniques, et si cela était confirmé, ce serait une démonstration spectaculaire de l’efficacité des défenses aériennes occidentales nouvellement déployées.

Les six Kinzhals, des missiles balistiques qui se déplacent jusqu’à 10 fois la vitesse du son, faisaient partie d’une volée de 18 missiles que la Russie a lancés sur l’Ukraine pendant la nuit, éclairant Kiev d’éclairs et de pluie de débris après avoir été soufflés du ciel.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré que tous avaient été interceptés avec succès. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Russie.

Les autorités de la ville de la capitale ukrainienne ont déclaré que trois personnes avaient été blessées par la chute de débris.

« C’était exceptionnel par sa densité – le nombre maximum de missiles d’attaque dans le laps de temps le plus court », a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, sur l’application de messagerie Telegram.

Zaluzhnyi a déclaré que ses forces avaient intercepté les six Kinzhal lancés depuis des avions, ainsi que neuf missiles de croisière Kalibr depuis des navires en mer Noire et trois Iskanders tirés depuis la terre.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a affirmé avoir abattu pour la première fois un seul missile Kinzhal au-dessus de Kiev, en utilisant un système de défense aérienne américain Patriot nouvellement déployé.

Auparavant, la capacité des Patriots à intercepter les missiles Kinzhal n’était que théorique. Frapper six à la fois suggérerait que cela pourrait être une défense fiable, plutôt qu’un coup chanceux.

Le président Vladimir Poutine, qui a dévoilé le Kinzhal comme l’une des six armes de « nouvelle génération » en 2018, l’a souvent présenté comme la preuve d’un matériel militaire russe de classe mondiale, capable d’affronter l’OTAN.

Le Kinzhal, dont le nom signifie poignard, peut emporter des ogives conventionnelles ou nucléaires jusqu’à 2 000 km. La Russie les a utilisés dans la guerre pour la première fois en Ukraine l’année dernière et n’a reconnu les avoir tirés qu’à quelques reprises.

Alors que les forces ukrainiennes se préparent à passer à l’offensive pour la première fois en six mois, la Russie lance maintenant des frappes aériennes à longue portée à la fréquence la plus élevée de la guerre.

Il a lancé huit volées de drones et de missiles jusqu’à présent ce mois-ci, par rapport à une semaine pendant l’hiver et une accalmie en mars et avril. Kiev dit qu’il a abattu le plus.

La photo montre une explosion au-dessus de Kiev lors d’une frappe de missiles russes tôt le 16 mai 2023. Sergueï Supinsky/AFP

« Sous contrôle »

Tôt mardi, des sirènes de raid aérien ont retenti dans presque toute l’Ukraine et ont été entendues au-dessus de Kiev et de sa région pendant plus de trois heures.

« La mission de l’ennemi est de semer la panique et de créer le chaos. Cependant, dans la zone opérationnelle nord (y compris Kiev), tout est sous contrôle total », a déclaré le général Serhiy Naev, commandant des forces conjointes des forces armées.

La semaine dernière, l’Ukraine a réalisé ses plus grands gains sur le champ de bataille depuis novembre dernier, reprenant plusieurs kilomètres carrés de territoire dans les périphéries nord et sud de la ville du champ de bataille de Bakhmut. Moscou a reconnu que certaines de ses troupes se sont retirées mais nie que ses lignes de bataille s’effondrent sur les flancs de la ville.

Kiev affirme que ces avancées sont localisées et ne représentent pas encore toute la force de sa contre-offensive à venir, prévue pour tirer parti des centaines de chars et de véhicules blindés modernes envoyés par l’Occident cette année.

Une contre-offensive ukrainienne amènerait la prochaine phase majeure de la guerre, après une énorme offensive hivernale russe qui n’a pas réussi à capturer un nouveau territoire important malgré les combats au sol les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière et prétend maintenant avoir annexé environ un sixième du territoire de son voisin. L’Ukraine a refoulé les troupes russes de la périphérie de Kiev au début de la guerre et a repris du territoire lors de deux contre-offensives majeures au second semestre 2022, mais a maintenu ses forces sur la défensive depuis novembre.

La Russie affirme que son invasion était nécessaire pour contrer une menace à sa sécurité posée par les liens étroits de Kiev avec l’Occident. L’Ukraine et ses alliés l’appellent une guerre de conquête non provoquée et illégale, et Kiev dit qu’elle n’arrêtera pas de se battre tant que toutes les troupes russes n’auront pas quitté son territoire.