Les systèmes complexes deviendront une cible prioritaire pour la Russie, alors que l’Occident fait monter les enchères en matière d’approvisionnement

Ce mois-ci, l’armée ukrainienne devrait commencer à s’entraîner à utiliser le système de missiles Patriot construit par les États-Unis. Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la Russie, l’Ukraine et l’Eurasie, a déclaré que le processus prendrait “plusieurs mois”. Cela signifie que la technologie pourrait bientôt prendre pleinement part aux opérations de combat entre Moscou et Kiev. Mais l’équipement de grande valeur fera-t-il pencher la balance du pouvoir sur le champ de bataille ?

Les discussions autour de la fourniture de systèmes de missiles sol-air (SAM) Patriot à Kiev se sont intensifiées après des frappes majeures sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine par les forces armées russes et les pannes d’électricité qui ont suivi. Un incident dans la ville polonaise de Przewodow, lorsqu’un missile d’un système ukrainien de défense aérienne S-300 a entraîné la mort de deux agriculteurs, a également joué un rôle dans les discussions. Le président du parti au pouvoir Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a suggéré que l’Allemagne envoie ses systèmes de missiles anti-aériens Patriot en Ukraine, et non en Pologne.

À l’époque, Berlin avait indiqué qu’il préférerait que les systèmes de défense antimissile restent sur le territoire de l’OTAN. Pourtant, en moins de deux mois, les choses ont changé. Début janvier, les États-Unis et l’Allemagne ont convenu d’envoyer une batterie de missiles anti-aériens Patriot en Ukraine. L’annonce a été faite dans une déclaration conjointe du président américain Joe Biden et du chancelier allemand Olaf Scholz après leur première conversation téléphonique en 2023. La formation se déroulera à la fois à Washington et à Berlin. Le transfert de la batterie est prévu pour le premier trimestre de l’année.

Ce sera la deuxième batterie Patriot de Kiev. Comme annoncé fin décembre 2022, le premier sera remis à l’Ukraine par les États-Unis. Il a été inclus dans le dernier programme d’aide militaire, totalisant 1,8 milliard de dollars.

Les experts du Centre d’études stratégiques et internationales notent que, jusqu’à présent, le Patriot a été le système d’armes le plus cher fourni à l’Ukraine par les États-Unis. Ils estiment que le coût total d’un système Patriot peut atteindre un milliard de dollars : 400 millions de dollars pour l’équipement et 690 millions de dollars pour les missiles.

PHOTO DE FICHIER. Des soldats américains de fort Bliss s’entraînent aux opérations du système de missiles Patriot le 21 septembre 2001 au Texas.

© Bobbie DeHerrera/Getty Images)



L’Ukraine deviendra le dix-neuvième pays au monde qui utilise ou envisage d’utiliser ce kit. Les premiers systèmes Patriot ont été déployés par l’armée américaine dans les années 1980. Ils ont d’abord été utilisés au combat pendant la guerre du Golfe en 1991, puis lors de l’invasion anglo-américaine illégale de l’Irak en 2003. Le système Patriot a subi des changements importants depuis : sa dernière modification comprend des radars plus précis et plus performants et des missiles intercepteurs sol-air – PAC-3 (Patriot Advanced Capability).

On ne sait toujours pas quelle version du système Patriot l’Ukraine recevra. Mais nous parlons probablement du PAC-3.

Quand le système Patriot arrivera-t-il en Ukraine ?

En temps de guerre, la formation de spécialistes des forces armées ukrainiennes à l’utilisation du système Patriot ne devrait pas prendre beaucoup de temps. De plus, l’Ukraine possède une grande expertise dans l’utilisation du système de missiles sol-air S-300 – un système qui ressemble structurellement à Patriot.

La procédure d’acquisition d’une nouvelle technologie de missile est pratiquement la même dans les troupes de missiles anti-aériens de Russie et d’Ukraine. Premièrement, le personnel de l’armée est recyclé dans un centre spécialement équipé. Ensuite, les armes, le matériel militaire, les pièces détachées et les outils sont acceptés par les batteries (ou divisions) de missiles anti-aériens.

L’étape suivante consiste en les premiers tirs réels de missiles guidés anti-aériens (dans les circonstances actuelles, ceux-ci seront éventuellement effectués depuis des lieux de déploiement permanent sous la supervision d’instructeurs américains). Ensuite, le système de missile anti-aérien est replié, préparé pour le transport et envoyé à une station de chargement, telle qu’un aérodrome ou un port.

Au point final, les divisions et les unités qui ont reçu le nouvel équipement se rendent sur le lieu de déploiement et des opérations de combat à venir par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou à pied.

Compte tenu du temps nécessaire à la préparation, on peut s’attendre à ce que les systèmes Patriot en Ukraine soient prêts au combat en mars.

PHOTO DE FICHIER. Des soldats américains travaillent sur un système de missiles Patriot sur une base militaire turque à Gaziantep.

© BULENT KILIÇ / AFP



Le système de missiles Patriot (en particulier PAC-3) est, sans aucune exagération, un produit de pointe du complexe militaro-industriel américain. Vraisemblablement, si la Maison Blanche décidait d’envoyer des armes de défense antimissile aussi avancées en Ukraine, la question de fournir à Kiev des chars de combat de type occidental comme le Leopard 2 allemand ne tarderait pas à être résolue.

En plus de la deuxième batterie Patriot, Berlin enverra également 40 véhicules de combat d’infanterie Marder en Ukraine, comme l’a rapporté le porte-parole du gouvernement fédéral allemand Steffen Hebestreit. C’est un autre grand pas vers l’équipement des forces armées ukrainiennes en armes occidentales.

Il convient de noter qu’après avoir reçu des systèmes de missiles Patriot et des véhicules blindés lourds, les forces armées ukrainiennes ne seront qu’à un pas d’obtenir des avions de chasse F-15 et F-16.

Les batteries Patriot sont inestimables pour Kiev. Ces systèmes ont, comme le disent les spécialistes militaires, le potentiel d’une défense antimissile non stratégique. Cette capacité sera particulièrement utile aux Forces armées ukrainiennes. C’est un moyen efficace de combattre l’aviation habitée, les missiles de croisière maritimes et aériens, les missiles balistiques tactiques et les missiles balistiques tactiques opérationnels.

Très probablement, les systèmes seront déployés pour protéger la capitale ukrainienne, Kiev, et pour défendre ce centre de décision contre les attaques de divers types de missiles de croisière. Cependant, il faudra des dizaines de batteries Patriot pour couvrir tous les centres administratifs et politiques de l’Ukraine, y compris les villes régionales et les principales installations énergétiques. Et il est peu probable que l’Ukraine reçoive autant de systèmes MIM-104 Patriot dans un avenir prévisible.

Actuellement, la principale préoccupation est le nombre de missiles guidés anti-aériens qui seront fournis avec le système Patriot, car le nombre de missiles utilisés lors de la répulsion des attaques aériennes massives par les forces armées russes a dépassé toutes les attentes. Si l’Ukraine ne reçoit pas suffisamment de missiles, ses deux batteries Patriot resteront tout simplement inactives.

Le système de défense antimissile Patriot a aussi ses points faibles ou plutôt ses particularités. Par exemple, le radar multifonction Patriot AN/MPQ-53 a des capacités de recherche plutôt faibles. Cette fonctionnalité est native non seulement du système Patriot, mais également du radar d’éclairage de la cible et de guidage des missiles et du radar multifonctionnel du système de défense antimissile russe S-300/400.

Dans les systèmes russes, cette lacune est compensée en dotant les divisions de missiles anti-aériens S-300 et S-400 de détecteurs basse altitude de type 5N66M ou de détecteurs haute altitude de type 96L6E. De plus, les divisions de missiles anti-aériens reçoivent une désignation de cible sans recherche des postes de commandement du système équipés d’un radar de détection (RLO 64N6, S-300) ou d’un complexe radar (RLK 91N6E, S-400).

PHOTO DE FICHIER. Un soldat lors d’un exercice militaire impliquant des systèmes de missiles sol-air S-300/SA 10 sur le terrain d’entraînement d’Ashuluk, dans la région d’Astrakhan.

© Spoutnik/Pavel Lisitsyn



Par conséquent, si elle est déployée près de Kiev, la batterie de missiles Patriot devra être dotée de capacités de recherche et de ciblage supplémentaires. Obtenir des données du Boeing E-3 Sentry, une option évoquée par certains experts, n’est pas particulièrement utile car cela signifie qu’un certain nombre d’avions E-3 devront se délocaliser sur les aérodromes ukrainiens.

Il est peu probable que les États-Unis et leurs alliés soient d’accord avec cela. Mais d’une certaine manière, l’armée ukrainienne devra résoudre les problèmes du système. Et cela peut vraiment être un problème.

La capture d’un système de défense aérienne Patriot est un scénario hautement improbable. Le système n’est pas une arme de première ligne. Il sera probablement placé à l’arrière de l’armée ukrainienne, couvrant Kiev ou l’Ukraine de la rive droite. Il faudrait une opération offensive pour capturer le système Patriot, et même ainsi, le succès est loin d’être garanti. Pas un seul véhicule de combat M142 HIMARS n’est encore tombé aux mains des Russes. En attendant, un examen détaillé du système n’est possible qu’après sa capture et son démontage.

Les systèmes de défense aérienne Patriot livrés à l’Ukraine deviendront une cible prioritaire pour les forces armées russes, mais la tâche n’est pas simple. Le Patriot est un système très mobile (il ne faut pas plus de 25 minutes pour se déployer/se replier). Cela signifie que le système ne reste pas longtemps dans la même position. Après plusieurs lancements de missiles, il peut se déplacer. Et trouver le Patriot ne sera pas facile.

Après le 24 février, les forces armées ukrainiennes ont maintenu en service plusieurs divisions du système de défense aérienne S-300PT. L’abréviation « PT » signifie qu’il s’agit d’un système de type conteneur (d’ailleurs, le poids de certains conteneurs, comme le F9, dépasse 16 tonnes). Il faut plusieurs heures pour plier/déployer cette modification du S-300. Pourtant, malgré sa faible mobilité, le système de type conteneur est toujours utilisé dans l’armée ukrainienne. Certes, un système de missile anti-aérien hautement mobile a une chance de survie beaucoup plus élevée.

En ce qui concerne le système de défense antimissile Patriot, les troupes russes peuvent utiliser des missiles anti-radar de type X-31P, des missiles air-sol guidés tels que X-29T, X-38Mxx, X-59MK, etc. tomber des bombes (de type OFAB-250-270 et FAB-500) pour le cibler et le détruire. D’une manière ou d’une autre, ce sera à l’armée russe de résoudre le problème.