Berlin donne des « milliards » d’aide au « principal suspect » dans l’explosion du gazoduc, a déclaré Sahra Wagenknecht

L’Allemagne a besoin de toute urgence d’une enquête parlementaire indépendante sur le sabotage du Nord Stream, a déclaré la politicienne allemande de gauche Sahra Wagenknecht dans une vidéo publiée jeudi. S’il est prouvé que Kiev est à l’origine de l’attaque du gazoduc en 2022, elle devrait en être tenue pour responsable, a-t-elle ajouté.

La députée, qui dirige également son propre parti – l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) – a remis en question ce qu’elle appelle la politique de Berlin. « un silence assourdissant » deux ans après les faits. Le cabinet du chancelier Olaf Scholz a obstinément refusé de partager avec le Parlement des détails substantiels sur l’enquête en cours sur les explosions ou sur ses résultats, a-t-elle soutenu.

Le député a ensuite cité de nombreux reportages de médias occidentaux pointant du doigt un groupe de plongeurs ukrainiens, qui auraient fait sauter les gazoducs sous-marins russes qui acheminaient du gaz naturel vers l’Allemagne. Le groupe à financement privé aurait agi sur ordre du général Valery Zaluzhny, qui a ensuite été démis de ses fonctions et est devenu ambassadeur de Kiev au Royaume-Uni, a rapporté Der Spiegel au début du mois.

« Quiconque a de tels amis n’a vraiment pas besoin d’ennemis » Wagenknecht a déclaré, ajoutant que « Si cette histoire est vraie, alors nous avons vraiment eu un scandale du siècle. » L’homme politique a ensuite cité d’autres rapports suggérant que Berlin aurait pu être prévenu à l’avance par la CIA de l’attaque potentielle, mais n’aurait toujours pris aucune mesure. Le silence du gouvernement à la suite de l’incident soulève encore plus de questions, a-t-elle ajouté.

















« Ce refus de coopérer avec le Parlement et le public rend encore plus urgente la création d’une commission d’enquête, demandée… par le BSW. » Wagenknecht a déclaré. Berlin n’a pour l’instant fourni aucune information officielle sur l’enquête. En août, les médias allemands ont rapporté que les autorités avaient émis un premier mandat d’arrêt dans cette affaire, prétendument contre un ressortissant ukrainien identifié comme « Vladimir Z. »

«La nécessité d’une enquête est d’autant plus urgente que l’Ukraine, bénéficiaire de milliards de dollars de l’argent des contribuables allemands, est le principal suspect.» Wagenknecht a déclaré.

« Si l’Ukraine est responsable de l’acte terroriste contre l’approvisionnement énergétique allemand, les livraisons d’armes doivent cesser immédiatement et la question des compensations doit être posée. »

L’Allemagne est le deuxième donateur d’aide militaire à l’Ukraine, totalisant plus de 10 milliards d’euros (11,19 milliards de dollars) entre janvier 2022 et juin 2024, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Berlin a également fourni à Kiev près de 5 milliards de dollars d’aide humanitaire et financière sur la même période, selon les estimations du groupe de réflexion.