L’ambassadeur d’Ukraine en France a fustigé la chaîne de télévision RTL pour avoir diffusé un segment qui comparait la tournée européenne du président Vladimir Zelensky à un cirque itinérant. Vadim Omelchenko demande des excuses pour la routine comique.

La caractérisation sarcastique était « cynique et manque de tact » a tweeté mardi le diplomate, ajoutant que le présentateur et les producteurs français n’avaient fait preuve ni d’empathie ni de responsabilité en le diffusant. Il a exigé des excuses de RTL auprès de Zelensky et du peuple ukrainien. Ils sont « se battre pour leur liberté et pour la vôtre », il a déclaré, ainsi que pour leur droit à « vivre des vies agréables. »

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J’exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) 16 mai 2023

L’épisode contesté par l’ambassadeur d’Ukraine faisait partie d’une émission animée par l’humoriste et imitateur Laurent Gerra. Son schtick fait des déclarations ridicules à la voix de personnalités publiques françaises, en particulier d’hommes politiques. Ce n’est pas sans rappeler ce que Zelensky lui-même a fait au cours de sa carrière de comédien, lorsque des sketches de son émission télévisée avaient des acteurs décrivant des personnalités politiques ukrainiennes de manière satirique.

Le court bâillon sur RTL visait non seulement le dirigeant ukrainien, mais également de nombreux politiciens occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président américain Joe Biden. Parlant à la bonimenteur de carnaval, Gerra les a tous décrits comme faisant partie de la troupe du « Cirque Zelenski » et a exhorté le public à assister aux divertissements de la nuit.

Zelensky s’est rendu en France et a rencontré Macron dimanche dans le cadre d’une tournée éclair de plusieurs pays européens. Il a pris la route pour obtenir une assistance militaire supplémentaire contre la Russie.

Le corps diplomatique ukrainien s’est fait entendre pour annuler toute critique du gouvernement Zelensky en Occident. Andrey Melnik, ancien ambassadeur de Kiev à Berlin, a servi d’exemple frappant de cette approche, attaquant souvent verbalement les politiciens allemands dont les positions, selon lui, ne soutenaient pas suffisamment la cause de son pays. Dans les premiers mois du conflit avec la Russie, le diplomate tristement surnommé le chancelier Olaf Scholz an “sauce de foie offensée” sur le refus du dirigeant allemand de se rendre à Kiev.

Melnik est maintenant vice-ministre des Affaires étrangères. Ce mois-ci, il s’en est pris à son successeur à l’ambassade de Berlin pour avoir exercé trop peu de pression sur le gouvernement allemand.