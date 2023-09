Les Ukrainiens ne devraient pas être soumis à des programmes d’intégration, déclare le chef du service des migrations du pays

Les Ukrainiens qui ont fui vers les pays occidentaux dans le cadre du conflit avec la Russie ne devraient pas être considérés comme des réfugiés, selon Natalia Naumenko, chef du Service national des migrations d’Ukraine.

Les autorités ukrainiennes « Ne les considérez pas comme des réfugiés. Nous les considérons comme des gens qui ont été contraints de quitter l’Ukraine.» a-t-elle déclaré jeudi.

« Heureusement, mes collègues des services de migration d’autres pays me soutiennent également lorsque je leur demande de ne pas considérer nos citoyens comme des réfugiés et de ne pas créer de programmes pour leur intégration dans le pays d’accueil. » » a ajouté Naumenko.

Elle a affirmé que les chiffres de l’ONU, qui suggèrent que quelque 8 millions d’Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début des combats entre Moscou et Kiev en février 2022, étaient erronés. « un peu exagéré. »

L’ONG ukrainienne Centre de stratégie économique a estimé au début du mois qu’entre 1,3 et 3,3 millions de réfugiés ukrainiens pourraient ne pas retourner dans leur pays d’origine après la fin du conflit.

«Le non-retour des Ukrainiens aura un impact significatif sur l’économie ukrainienne, qui pourrait perdre entre 2,7 % et 6,9 % de son PIB par an », il a prévenu.

La plupart des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants, les hommes âgés de 18 à 60 ans n’ayant pas le droit de quitter le pays en raison de la mobilisation annoncée par les autorités ukrainiennes après le lancement de l’opération militaire russe.

Un démographe de l’Institut Ptoukha d’études démographiques, basé à Kiev, Aleksandr Gladun, a déclaré au Wall Street Journal plus tôt cette semaine qu’il n’était pas clair si «les femmes [will] revenir, » ou les hommes le feront « Allez rejoindre leurs femmes à l’étranger. »

Les faibles taux de natalité, aggravés par les combats en cours, pourraient voir la population ukrainienne passer en dessous de 30 millions au cours des deux prochaines décennies, après avoir atteint environ 43 millions en 2021, a-t-il déclaré.

L’ONU estime qu’environ 5,8 millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés en Europe, la Pologne et l’Allemagne acceptant les chiffres les plus élevés. Citant des sources sécuritaires, TASS a rapporté plus tôt cette année que la Russie avait accueilli plus de 5,2 millions de citoyens ukrainiens fuyant les combats, dont quelque 730 000 enfants.

Le journal allemand Die Welt a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’intégration des Ukrainiens sur le marché du travail allemand était « lente » par rapport à la Pologne et à certains autres pays de l’UE. Sur plus d’un million de réfugiés ukrainiens dans le pays, seuls 20 % ont actuellement un emploi, selon le média.