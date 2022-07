Des systèmes anti-aériens “Gepard” et des munitions ont été livrés à l’Ukraine, selon le ministre de la Défense du pays

L’Ukraine a reçu sa première cargaison de systèmes anti-aériens allemands “Gepard”, ainsi que des milliers de cartouches de munitions appropriées, selon une déclaration faite lundi par le ministre de la Défense Aleksey Reznikov.

« Nous attendons les 15 premiers Gepards. Trois sont arrivés en Ukraine aujourd’hui. Ils sont déjà à la disposition des Forces armées ukrainiennes », Reznikov a déclaré à la télévision nationale. “Ce sont des systèmes anti-aériens, pour lesquels des dizaines de milliers de cartouches nous ont été transférées.



L’Allemagne avait précédemment promis de livrer au moins 30 chars de défense aérienne “Gepard” à l’Ukraine. La première cargaison de 15 réservoirs devrait être arrivée avant la fin de ce mois, tandis que 15 autres doivent être livrées en août.

La livraison de lundi marque la deuxième fois que l’Allemagne remet des armes lourdes à l’Ukraine après avoir transféré sept obusiers blindés automoteurs Panzerhaubitze (PzH) 2000 ainsi que d’autres matériels militaires à la mi-juin.

Jusqu’à présent, Berlin a fourni aux forces armées ukrainiennes 3 000 lance-roquettes antichars portables Panzerfaust 3, 14 900 mines antichars, 500 Stingers de conception américaine et 2 700 missiles antiaériens Strela de conception soviétique. En plus de cela, 100 mitrailleuses MG3, 50 roquettes anti-bunker pour lanceurs, 21,8 millions de cartouches pour armes légères et 100 000 grenades à main ont également été livrées, entre autres articles.

Bien que Berlin fournisse constamment à Kiev des armes variées depuis le début de l’opération militaire russe en février, certains responsables ukrainiens ont continué à critiquer le gouvernement allemand pour son retard par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni en termes de livraisons d’armes.

Pendant ce temps, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a insisté sur le fait que Berlin ne pouvait pas “donner beaucoup plus” et qu’il n’enverrait pas d’armes à Kiev au détriment de ses propres capacités de défense.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit, augmenter le nombre de victimes et entraîner des conséquences à long terme.

Moscou a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.