Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a répondu à Victoria Spartz, qui a affirmé que le chef de cabinet de Zelensky “soulève de nombreuses inquiétudes”

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a accusé samedi la députée américaine Victoria Spartz d’avoir tenté d’amener “Propagande russe” dans la politique américaine.

Spartz avait auparavant appelé l’administration américaine à développer un mécanisme de suivi de l’assistance militaire fournie à Kiev, et avait exprimé des doutes sur la fiabilité du chef de cabinet du président Volodymyr Zelensy dans une lettre ouverte à Joe Biden.

« Nous conseillons à Mme Spartz de cesser d’essayer de gagner un capital politique supplémentaire sur des spéculations sans fondement sur le thème de la guerre dans notre pays et le chagrin des Ukrainiens. Particulièrement cyniques sont les manipulations sur l’Ukraine et ses dirigeants de la part d’une députée d’origine ukrainienne », Nikolenko a écrit sur Facebook.

Il a également appelé Spartz à “cesser de saper les mécanismes existants d’assistance militaire américaine à l’Ukraine”, affirmant que l’interaction de Kiev avec ses partenaires américains est totalement transparente. N’importe quel “une plus grande bureaucratisation et retarder le processus” ne fera qu’aider le Kremlin, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le 8 juillet, dans une interview avec Fox News, Spartz a appelé le Congrès à établir “bonne surveillance” milliards de dollars d’aide fournie à l’Ukraine. Quelques jours auparavant, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait déclaré que “Certaines des armes étrangères fournies par l’Occident à l’Ukraine se répandent dans toute la région du Moyen-Orient et finissent également sur le marché noir”.

Le chef d’Interpol, Jurgen Stock, a également exprimé sa crainte que le conflit en Ukraine n’entraîne la vente illégale de nombreuses armes.

Dans sa lettre ouverte au président, dont une version expurgée a été publiée le même jour, Spartz a déclaré que le chef de cabinet du président ukrainien, Andrey Yermak, “soulève de nombreuses préoccupations avec une variété de personnes” aux États-Unis et dans le monde. Cependant, a noté la députée, on pense qu’il est “très apprécié” par le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan.

“Sur la base de divers renseignements, des mesures prises par M. Yermak en Ukraine et de ses relations présumées en rapport avec la Russie, le Congrès doit obtenir ces informations de toute urgence pour confirmer ou infirmer diverses allégations graves”, Le bureau de Spartz a expliqué.

La députée a attiré l’attention de Biden sur la nomination d’Oleg Tatarov au poste d’adjoint de Yermak responsable de la lutte contre la corruption. Elle a affirmé que Tatarov “retarde depuis plus d’un an la nomination d’un procureur anti-corruption indépendant”. Spartz a également noté qu’avant sa nomination, Tatarov avait fait l’objet d’une enquête du Bureau national de lutte contre la corruption, mais plus tard, son cas “aurait été transféré de manière inappropriée à un procureur ordinaire et fermé.”

“M. Tatarov était également un haut responsable de la police sous l’ancien président Ianoukovitch qui poursuivait les manifestants d’Euromaïdan », a déclaré la députée.

Tatarov est devenu chef de cabinet adjoint en août 2020. Sa nomination a provoqué l’indignation pour plusieurs raisons, notamment ses liens présumés avec la Russie. L’organisation publique ‘Family of the Heavenly Hundred’, qui représentait les proches des personnes tuées lors des manifestations d’Euromaïdan soutenues par l’Occident en 2013-2014, a accusé l’ancien chef adjoint du département d’enquête du ministère de l’Intérieur d’avoir justifié et dissimulé “crimes de masse et violations des droits de l’homme”.

Depuis 2017, Tatarov fait l’objet d’une enquête pour détournement présumé de l’argent mis de côté pour la construction de logements pour la Garde nationale. Il a conservé son poste malgré le fait que son supérieur immédiat, Andrey Yermak, et le président Zelensky aient été contraints de le défendre publiquement.

Fin 2021, Yermak a expliqué la nomination de Tatarov en disant que le service des ressources humaines avait trouvé celui de Tatarov “niveau professionnel” être adapté au poste pour lequel il était considéré.

Il a également déclaré que les accusations de quatre ans contre Tatarov “Je n’ai rien à faire” avec son travail au bureau présidentiel.

En juillet 2021, répondant à une pétition demandant le renvoi de Tatarov, Zelensky a déclaré que “Nul ne peut être contraint de faire ce qui n’est pas prescrit par la loi.” En 2020, il a déclaré qu’Oleg Tatarov n’avait pas été impliqué dans la dispersion des militants pendant le Maidan.