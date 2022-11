Kiev commente la participation de Zelensky au G20 — RT World News

Le dirigeant ukrainien participera au sommet, mais il n’y a pas de décision définitive sur le format, affirme son porte-parole

Le président ukrainien Vladimir Zelensky assistera probablement au sommet du G20 en Indonésie par liaison vidéo, a révélé son porte-parole Sergey Nikiforov.

“Vladimir Zelensky participerait sûrement au G20, sous une certaine forme”, Nikiforov a déclaré mardi au point de vente Suspilne Novini.

Plus tard dans l’interview, il a précisé que le dirigeant ukrainien se joindrait probablement à l’événement de haut niveau, qui se tiendra sur l’île de Bali les 15 et 16 novembre.

Zelensky a assisté à de nombreux rassemblements internationaux au format en ligne depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, y compris le sommet du G7 en Allemagne en juin.

L’Ukraine ne fait pas partie du club des meilleures économies mondiales, mais Zelensky avait été invité à Bali par le gouvernement indonésien, qui préside actuellement le G20.

La semaine dernière, le président ukrainien a averti qu’il sauterait le G20 s’il était suivi par son homologue russe Vladimir Poutine. Dans le même temps, Zelensky a déclaré que Kiev poursuivait les préparatifs du sommet.















La Russie n’a pas encore officiellement annoncé si Poutine viendrait à Bali en personne ou non. Fin octobre, le président russe a déclaré que le Kremlin « va réfléchir à la façon de le faire. La Russie y sera sûrement représentée au plus haut niveau. Peut-être que j’irai, après tout. Je suis en train de me décider en ce moment.

Le journal russe Vedomosti a rapporté mardi qu’il était peu probable que Poutine assiste au G20. La source diplomatique du journal a déclaré qu’il n’y avait pas eu de préparatifs actifs pour le voyage du président en Indonésie. Le pays sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de l’événement, selon le média.

Le président indonésien Joko Widodo a également déclaré lundi au Financial Times qu’il avait un “forte impression” que Poutine sautera le rassemblement.