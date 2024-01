Kiev appelle ses alliés à fournir davantage d’armes – DW – 20/01/2024

Passer la section suivante L’Ukraine affirme avoir besoin de plus d’armes pour couvrir la ligne de front

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a appelé ses alliés à fournir davantage d’armes pour aider son pays à se défendre contre l’invasion russe.

“Le problème à ce stade de la guerre est que le nombre d’armes, de drones, de grenades ou de tirs d’artillerie n’est pas réparti de manière égale. Il faut égaliser”, a-t-il déclaré au journal allemand. Image journal.

Il a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’investissements dans la production militaire, notamment pour fabriquer des missiles à longue portée, des drones, des grenades et des tirs d’artillerie.

“Le nombre d’armes devrait être important”, a déclaré Podolyak, soulignant que les combats ont lieu le long d’environ la moitié de la ligne de front de 1 300 kilomètres (808 milles).

Malgré l’hiver rigoureux, l’intensité des combats ne diminue pas, a-t-il indiqué, soulignant que cela rend la situation militaire difficile.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses conseillers ont demandé à plusieurs reprises aux alliés de Kiev, principalement aux pays de l’UE et aux États-Unis, des armes, des chars et des avions de combat.

La guerre russe en Ukraine approchera de ses deux ans en février 2024. Podolyak a noté que la Russie n’a fait aucun progrès significatif au cours de l’année dernière.