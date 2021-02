Kiev appelle à un nouveau sommet pour le septième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie

Vendredi, les Ukrainiens ont marqué sept ans depuis que la Russie a pris des mesures pour s’emparer de la péninsule de Crimée en Ukraine, en violation du droit international.

Une foule s’est rassemblée à la frontière administrative avec la Crimée soulevant le drapeau de l’État ukrainien et le drapeau des Tartares de Crimée pour protester contre l’action de la Russie.

A Washington DC, la Maison Blanche a publié une déclaration réaffirmant ce qu’elle a appelé la « simple vérité » que la Crimée est ukrainienne. Il a également déclaré qu’il continuerait de travailler pour demander des comptes à Moscou.

S’exprimant à Paris, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a appelé à un nouveau sommet avec la Russie, la France et l’Allemagne sur le conflit en cours dans la région du Donbass, où Kiev combat les séparatistes soutenus par la Russie.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que Paris était aux côtés de Kiev sur la question.

« La France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas cette annexion et, globalement, nous soutenons la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la semaine, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à l’agence de renseignement du FSB de contrer ce qu’il a appelé les efforts occidentaux pour affaiblir et déstabiliser la Russie.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux accusent la Russie d’envoyer des troupes et des armes pour soutenir les séparatistes dans le Donbass – une affirmation que Moscou nie.

Plus de 13000 personnes sont mortes et près de 1,5 million ont été déplacées depuis que la Russie s’est emparée de la Crimée en 2014.