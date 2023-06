Kiev a besoin d’armes plus meurtrières – législateurs américains – RT World News

Le président Biden fait face à une pression croissante pour approuver des missiles et des avions de combat à plus longue portée pour Kiev

Les membres du Congrès ont exhorté le président américain Joe Biden à fournir des armes encore plus avancées à l’Ukraine, y compris des missiles à plus longue portée qui, selon la Maison Blanche, pourraient déclencher la troisième guerre mondiale.

Kiev doit recevoir des systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) pour frapper des cibles éloignées dans les lignes d’approvisionnement de la Russie, ont déclaré jeudi neuf législateurs dans une lettre à Biden. Le groupe bipartisan, dirigé par le démocrate du Colorado Jason Crow, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles de telles armes pourraient aggraver le conflit ou épuiser trop les stocks de missiles américains.

« Nous comprenons également le désir déclaré de l’administration de maintenir les stocks américains pour les combats futurs, mais l’Ukraine est actuellement en première ligne dans une lutte pour la liberté dans une guerre avec des implications immédiates et à long terme pour la sécurité nationale américaine », a-t-il ajouté. ont déclaré les législateurs. « La lutte pour la paix et la sécurité mondiales se déroule en Ukraine, et nous pensons que cela mérite une réduction de nos stocks existants de cette capacité importante. »

Les missiles ATACMS peuvent frapper des cibles jusqu’à 300 kilomètres (190 miles). Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré en juillet dernier que l’administration Biden n’enverrait pas de tels missiles à longue portée en Ukraine, car un tel précédent pourrait provoquer un conflit plus large s’il était utilisé pour attaquer des cibles sur le territoire russe.

Cependant, le Royaume-Uni a depuis fourni à Kiev un nombre indéterminé de ses propres missiles à longue portée Storm Shadow, une décision qui a apparemment été d’abord prise par Washington. Alors que la Grande-Bretagne a constamment poussé ses alliés à fournir à Kiev des armements plus lourds, rien ne se passe sans l’approbation des États-Unis, a rapporté NBC News la semaine dernière.

La réticence déclarée de Biden à prendre d’autres mesures potentiellement aggravantes s’est effondrée à mesure que le conflit se prolonge. Le mois dernier, il a accepté d’autoriser les alliés américains à fournir des avions de combat F-16 à l’Ukraine, tandis qu’en janvier, il a approuvé le projet d’envoyer des chars M1 Abrams à Kiev.

« Aider l’Ukraine à se battre et à gagner est un impératif de sécurité nationale des États-Unis et signale au monde que les États-Unis se tiendront aux côtés de nos autres démocraties », ont déclaré les neuf législateurs. Ils ont appelé Biden à faire tout ce qui est en son pouvoir, y compris en utilisant son autorité en vertu de la loi sur la production de défense pour accélérer la production d’armes, pour donner aux troupes ukrainiennes tout ce dont elles ont besoin pour monter une contre-offensive.

L’attaque tant annoncée de Kiev a apparemment commencé dimanche, et Biden a déclaré jeudi que les États-Unis et leurs alliés occidentaux avaient déjà fait tout ce qu’ils pouvaient pour soutenir l’opération.

Selon CNN, l’armée ukrainienne a rencontré « une résistance plus grande que prévu » des forces russes. L’Ukraine a perdu plus de 4 000 soldats et des dizaines de chars et de véhicules blindés lors de ses attaques ratées cette semaine, selon le ministère russe de la Défense.