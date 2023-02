Kiersey Clemons parle de sa séquence dans “Somebody I Used To Know”

Si vous cherchez une bonne comédie romantique pour vous câliner ce week-end, nous vous recommandons vivement Quelqu’un que je connaissaisqui est diffusé sur Prime Video maintenant !

Bossip Sr. Content Director Janeé Bolden a discuté avec Kiersey Clemons du rôle de la jeune mariée Cassidy, qui est involontairement prise dans un triangle amoureux avec son époux et sa petite amie du lycée à Quelqu’un que je connaissais.

Le film suit la productrice de télévision bourrée de travail Ally (Alison Brie) qui fait face à un revers professionnel majeur qui l’envoie courir dans le confort de sa ville natale. Elle passe une soirée éclair à se remémorer son premier amour Sean (Jay Ellis) et commence à tout remettre en question sur la personne qu’elle est devenue. Les choses ne font que se compliquer lorsqu’elle découvre que Sean va se marier avec Cassidy (Kiersey Clemons) dont la confiance et les convictions créatives rappellent à Ally qui elle était.

Kiersey a révélé qu’elle avait été invitée à jouer Cassidy comme complètement indifférente à Ally (Alison Brie) mais qu’elle ne pourrait jamais être aussi nonchalante dans la même situation. Kiersey a également admis qu’elle avait trouvé la scène de séquences du film assez amusante.

“Peut-être parce que je le faisais avec Alison, j’ai plutôt apprécié”, a déclaré Clemons à BOSSIP. « Je n’ai jamais fait de séquences comme Kiersey. Plus qu’être nu, à cause du monde dans lequel nous vivons, vous pensez à la façon dont les gens perçoivent votre corps. Vous courez. Les choses rebondissent. Ils obtiennent un spectacle! C’était la meilleure partie. Moi et Alison dans nos merkins, entre les prises, juste debout là.