Kieran Trippier signe une prolongation de contrat à Newcastle alors que la quête de la Ligue des champions se poursuit à St James ‘Park sous Eddie Howe

Kieran Trippier a signé un nouveau contrat à Newcastle United, a annoncé le club.

L’arrière droit anglais a été la première signature des Magpies faite par les nouveaux propriétaires du club il y a un peu plus d’un an et a maintenant un contrat qui court jusqu’en 2025.

Getty

Trippier est arrivé de l’Atletico Madrid et a été exceptionnel pour le club car ils sont passés des luttes de Premier League aux quatre premiers prétendants.

Sous la direction d’Eddie Howe, il a aidé le club à garder 16 feuilles blanches dans toutes les compétitions cette saison.

Pendant ce temps, il a également aidé dans le dernier tiers.

Le joueur de 32 ans a réussi six passes décisives et marqué une fois – contre l’ancien club de Man City – alors que Newcastle se bat pour la qualification en Ligue des champions.

Trippier a déclaré : « Je suis absolument ravi d’avoir prolongé mon contrat ici. J’ai beaucoup de remerciements à adresser au manager, aux propriétaires, aux fans et à mes coéquipiers.

“Quand je suis arrivé ici, ils m’ont très bien accueilli et je veux aider le club à réaliser de grandes choses. C’est un moment positif pour nous, les joueurs du club, et il n’y a pas d’endroit où je préférerais être.

Getty

Getty

L’entraîneur-chef de Newcastle United, Howe, a ajouté : « C’est une belle récompense pour la saison qu’il a eue. Il a été exceptionnel sur et en dehors du terrain, faisant preuve d’un véritable leadership à un moment difficile lorsqu’il est arrivé pour la première fois, et maintenant il excelle dans une équipe qui se porte bien.

“Je ne peux pas le féliciter assez pour tout ce qu’il a donné au club.”

