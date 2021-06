Kieran Tierney signe un nouvel accord à long terme avec Arsenal

L’arrière gauche écossais Kieran Tierney a signé un nouveau contrat à long terme à Arsenal, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Tierney, 24 ans, dont le nouveau contrat le mènerait jusqu’en 2026, a été une rare étincelle brillante dans une saison désespérément décevante pour les hommes de Mikel Arteta, qui ont terminé huitièmes dans l’élite anglaise.

Depuis qu’il a rejoint le Celtic pour 25 millions de livres sterling (35 millions de dollars) en 2019, Tierney a toujours été l’un des meilleurs interprètes des Gunners et a mérité son statut de favori des fans.

« Le club a été brillant avec moi, donc je suis plus qu’heureux de le prolonger (le contrat). Je suis absolument ravi », a déclaré Tierney sur le site Internet d’Arsenal.

«Je pense que la vision du club, où il veut aller et les attentes du club sont la raison pour laquelle j’ai signé. Là où je veux être dans le football, c’est au sommet. Il n’y a aucun doute là-dessus, nous ne sommes pas là où nous voulons être en ce moment, mais nous allons dans la bonne direction. »

Tierney a excellé sur le côté gauche d’un dos trois alors qu’Arsenal a soulevé la FA Cup en 2020 et il a également figuré en bonne place dans cette position pour son pays.

Sa défaite à la suite d’une blessure au mollet a été un facteur majeur dans la défaite de l’Écosse dans le groupe D de l’Euro 2020 2-0 contre la République tchèque.

Le retour de Tierney a contribué à inspirer une performance bien améliorée lors d’un match nul 0-0 contre l’Angleterre avant que l’Écosse ne se retire du tournoi avec une défaite 3-1 contre la Croatie.

Arteta a salué l’engagement de Tierney envers le club comme une « bonne nouvelle » alors qu’il tente de renverser la vapeur d’Arsenal.

« KT nous donne tellement de force supplémentaire à la fois défensivement et offensivement et c’est formidable de savoir qu’il sera avec nous à long terme », a déclaré l’Espagnol.

« Depuis son départ du Celtic, son éthique de travail et sa qualité ont fait de lui l’un des joueurs les plus excitants de la Premier League et une partie extrêmement importante de notre équipe, à la fois sur et en dehors du terrain. »

