Kieran Tierney a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal.

L’arrière gauche, qui a rejoint Arsenal en provenance du Celtic à l’été 2019 dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling, est devenu une figure importante de l’équipe du manager Mikel Arteta malgré les difficultés persistantes contre les blessures.

Le joueur de 24 ans, qui faisait partie de l’équipe écossaise éliminée de l’Euro 2020 après avoir réussi un seul point dans le groupe D avec l’Angleterre, a disputé 62 matches avec Arsenal et les a aidés à remporter la FA Cup lors de sa première saison.

Tierney dit que c’était une décision facile de prolonger son séjour aux Emirats parce que la « vision » et les « attentes » d’Arsenal correspondent aux ambitions qu’il a pour sa carrière.

« C’est incroyable, quand le manager est venu me voir et m’a dit que le club voulait prolonger mon contrat et qu’ils étaient si heureux de mon évolution, c’était incroyable pour moi d’entendre », a déclaré Tierney sur le site Web d’Arsenal.

« J’ai travaillé si dur depuis que j’ai rejoint – j’ai eu une première saison difficile avec des blessures et Covid, mais la saison dernière a vraiment repris pour moi et le club a été brillant avec moi. Je suis donc plus qu’heureux de le prolonger. «

Il a ajouté: « Je pense que la vision du club et où il veut aller, les attentes du club sont là où je veux être dans le football, au sommet.

« Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas là où nous voulons être en ce moment, mais nous allons dans la bonne direction.

« La façon dont le club est géré de l’intérieur est incroyable, j’aime tout le monde – tout le personnel, les joueurs, le manager et travailler avec eux est une joie absolue.

« Donc, être heureux dans la vie en dit long et je suis heureux et plus qu’heureux d’engager mon avenir. »

Arteta est ravi d’avoir lié Tierney à un accord à long terme, affirmant que le défenseur est devenu l’un des « joueurs les plus excitants de la Premier League et une partie extrêmement importante de notre équipe ».

« C’est une excellente nouvelle pour nous », a déclaré Arteta. « En tant que manager du club, parlant au nom de l’équipe d’entraîneurs et de l’ensemble du personnel, c’est un plaisir de travailler avec KT. Sa qualité, son énergie, son engagement et son professionnalisme, non seulement les jours de match, mais chaque jour à l’entraînement sont toujours à ce point un niveau élevé.

« KT nous donne tellement de force supplémentaire à la fois défensivement et offensivement et c’est formidable de savoir qu’il sera avec nous à long terme. Depuis son départ du Celtic, son éthique de travail et sa qualité ont fait de lui l’un des plus excitants. joueurs de Premier League et une partie extrêmement importante de notre équipe, sur et en dehors du terrain.

« Je sais que tous les fans se joindront à moi, les joueurs et le staff, dans l’attente de voir KT jouer sous le maillot d’Arsenal encore quelques années ! »