Kieran Tierney et Thomas Partey: Pourquoi Arsenal manque-t-il un arrière et un milieu de terrain vitaux | Nouvelles du football

Mikel Arteta a besoin que ses grands joueurs interviennent dans les moments vitaux de l’une des périodes les plus importantes de l’histoire récente d’Arsenal. Le problème est que deux d’entre eux sont absents pour la saison.

Les Gunners visent à atteindre la Ligue des champions pour la première fois en cinq ans, dans ce qui serait un moment décisif pour leur progression et leur amélioration sous la direction de leur jeune entraîneur-chef espagnol.

Mais depuis que Kieran Tierney s’est gravement blessé au genou au début du mois, les Gunners ont perdu trois matchs sur trois. Thomas Partey a eu un problème à la cuisse lors du premier de ces matchs – une défaite 3-0 à Crystal Palace – dans un nouveau coup porté aux quatre premiers espoirs des Gunners.

Les statistiques montrent qu’Arsenal est une unité beaucoup plus cohérente avec Tierney et Partey dans leur équipe – et que leur absence nuit au plan de match d’Arteta.

Alors, qu’est-ce qui rend Partey et Tierney si cruciaux pour Arsenal – et comment le manager des Gunners contourne-t-il ce problème ?

Luttes défensives

Beaucoup ont prédit que le jeu défensif d’Arsenal prendrait un coup avec Tierney et Partey sur la table de traitement – ​​et c’est ce qui s’est passé.

Les données montrent que les Gunners concèdent deux fois plus de buts par match sans le duo dans leur équipe, ce qui entraîne finalement une diminution des points récoltés par match.

Arsenal a tout simplement moins de contrôle sur le jeu sans Partey au milieu de terrain, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il a tenté le plus de tacles (43), relevé le plus de défis (29) et remporté le plus de possession (153) par rapport à tout autre joueur d’Arsenal en la ligue cette saison.

En termes de perte de contrôle, le xG sans pénalité d’Arsenal était bien meilleur que ses adversaires à chaque match entre le moment où Partey est revenu de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et début avril. Mais lors de leurs dernières défaites contre Brighton et Southampton, le manque de contrôle des Gunners était si grave qu’ils ont été dominés dans la bataille xG lors d’un match de Premier League pour la première fois depuis plusieurs mois.

Partey donne à Arsenal ce meilleur contrôle au milieu de terrain et bien que son adjoint Albert Sambi Lokonga soit un remplaçant astucieux, son manque d’apparitions en Premier League signifie que les Gunners perdent quelque chose lorsque leur option de milieu de terrain défensif de premier choix est épuisée.

En ce qui concerne l’absence de Tierney, Arsenal propose une option plus négligente à l’arrière gauche de Nuno Tavares lorsque Tierney est blessé. Le jeune arrière latéral portugais, qui comme Lokonga en est à sa première saison de haut vol avec le club, a traversé une période difficile au club depuis le début de l’année.

Tavares a été éliminé après 35 minutes lors de la défaite de la FA Cup à Nottingham Forest en janvier, tandis que son prochain départ l’a vu subir un sort similaire à la mi-temps lors de la défaite de Crystal Palace. Le joueur de 21 ans a été abandonné pour la défaite à domicile contre Brighton, le milieu de terrain Granit Xhaka se révélant à sa place – avant de se retirer après 70 minutes contre Southampton.

Arteta et Arsenal ont opté pour une équipe jeune et mince cette saison en raison d’un manque de football européen, mais Lokonga et Tavares n’ont pas été à la hauteur des performances établies par leurs rivaux de premier choix en venant suppléer.

Et avec Chelsea, buteur libre de Thomas Tuchel – qui a trouvé le filet 11 fois lors de ses trois derniers matches – agissant comme le prochain défi des Gunners ce mercredi, en direct sur Ciel Sports, la ligne de fond d’Arsenal doit être à son meilleur.

Problèmes d’attaque

Arsenal souffre actuellement d’une sécheresse générale en attaque, l’équipe d’Arteta n’ayant inscrit qu’un seul but sur 55 tirs lors de ses quatre derniers matches – et même c’était un effort spéculatif dévié, mais l’absence de Tierney et Partey a influencé la pénurie de buts des Gunners.

La statistique la plus accablante est qu’Arsenal marque plus de 50% de buts en moins lorsque Tierney et Partey ne commencent pas par rapport à quand ils le font. L’une des raisons à cela est qu’Arsenal a perdu l’intention d’attaque de son arrière gauche lorsqu’il est absent de la formation de départ.

Kieran Tierney fait beaucoup de travail offensif pour les Gunners





L’international écossais a réalisé beaucoup plus de centres en jeu ouvert (79) que tout autre joueur de l’équipe d’Arsenal cette saison et sa capacité à bombarder l’aile permet à Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe d’adopter des zones plus centrales pour aider le Les artilleurs attaquent.

Partey, quant à lui, fait sa juste part de travail du côté offensif du match. Le milieu de terrain ghanéen a un taux de réussite au dribble de 81,4% cette saison, ce qui est supérieur à tout autre joueur de Premier League qui a tenté plus de 25 rafales au cours de la campagne en cours.

Pendant ce temps, Partey est un passeur plus progressiste que son adjoint Lokonga, qui a un pourcentage de passes avant inférieur à celui du Ghanéen. Le premier est également crucial pour les Gunners unissant le jeu de la défense à l’attaque, Partey étant beaucoup plus à l’aise pour descendre en profondeur pour récupérer le ballon de ses défenseurs que son coéquipier belge.

Comment Arteta résout-il les problèmes d’Arsenal?

Ainsi, avec les absences respectives de Tierney et Partey affectant les deux extrémités du terrain, aboutissant à une séquence de trois défaites consécutives pour Arsenal, Arteta fait face à une course contre la montre pour trouver une solution avant que la course des quatre premiers ne tombe des mains des Gunners.

Mais avec sept matchs de la saison de Premier League restants pour Arsenal, à commencer par le voyage de mercredi à Chelsea, Arteta pense qu’il est proche de ce moment eureka.

« Je suis très proche », a déclaré le manager d’Arsenal lors d’une conférence de presse mardi. « Notre efficacité devant le but, et ce que les équipes ont produit dans notre propre surface avec le nombre d’occasions qu’elles ont créées, il n’y a aucune relation là-bas.

Mikel Arteta a estimé qu’Arsenal aurait dû battre confortablement Southampton, mais a déclaré qu’ils n’étaient pas cliniques devant le but alors que les Gunners avaient perdu 1-0 à Saint Mary’s.



« Nous nous attendions donc à gagner tous les matchs et nous avons des périodes où nous devons être très critiques avec nous-mêmes car nous n’avons pas eu de bonnes périodes, notamment en première mi-temps contre Palace, et les 20 ou 30 premières minutes contre Brighton.

« Mais pour le reste, je pense que l’équipe a produit plus qu’assez pour obtenir un résultat complètement différent des matchs. C’est à nous, c’est la bonne chose. »

Mais avec de jeunes joueurs tels que Tavares et Lokonga censés porter le flambeau en l’absence de leurs coéquipiers blessés, Arteta sait qu’il est tout aussi essentiel d’inspirer confiance à sa jeune équipe.

mercredi 20 avril 19h00



Coup d’envoi 19h45





Le manager d’Arsenal a ajouté: « Je dois être très clair sur les raisons pour lesquelles nous avons perdu les matchs, puis leur donner plus de soutien et de confiance et être derrière eux parce que c’est ce dont ils ont besoin et ce dont nous aurons besoin entre ici et la fin de la saison.

« Quand les choses vont bien, c’est facile. Tout tourne autour de ‘nous’ mais quand les choses ne vont pas si bien, c’est peut-être ‘lui’. Je déteste ça et je suis le premier à essayer de m’appliquer à faire ça, défendez nos joueurs, protégez-les et laissez-les être ce qu’ils ont été parce qu’ils ont été assez bons pour être justes. »