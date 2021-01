La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Napoli intéressé par Tierney

Napoli pourrait être intéressé à faire un pas pour signer le défenseur d’Arsenal Kieran Tierney, rapporte le Daily Telegraph.

La forme fantastique de Tierney jusqu’à présent cette saison avec les Gunners a attiré l’attention de l’équipe de Serie A, au point où ils sont prêts et disposés à conclure un accord pendant la fenêtre de transfert estivale plus tard cette année.

Bien que leur passion de le signer soit forte, ils sont heureux de retarder toute approche formelle jusqu’à la fin de la saison, selon le point de vente.

BLOG EN DIRECT

08h00 GMT: Attaquant du Real Madrid ReinierL’accord de prêt du Borussia Dortmund pourrait être écourté, selon le directeur sportif du club de Bundesliga.

Reinier a rejoint BVB avec un prêt de deux ans lors de la dernière fenêtre de transfert, mais le joueur de 18 ans a eu du mal à jouer, gagnant seulement 138 minutes en huit brèves apparitions dans toutes les compétitions. L’international brésilien des moins de 23 ans pourrait désormais quitter le Westfalenstadion.

« Nous avons beaucoup de compétition à l’avant. En gros, nous ne voulons pas le donner. Mais je vais tout écouter », a déclaré le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc à Sport 1. « Si quelqu’un n’est pas content parce qu’il ne reçoit pas beaucoup du temps de jeu, vous parlerez. Mais nous ne prendrons pas l’initiative. »

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Everton considère le changement d’Anderson

Everton envisage de déménager pour la star de West Ham United Felipe Anderson, Rapports TeamTalk.

Anderson est actuellement en prêt avec le géant portugais Porto, mais ces derniers jours, on a beaucoup parlé du fait que les Hammers réduisaient son séjour. Il semblait au départ qu’ils prévoyaient de le garder pour eux, mais l’histoire dit que cela peut ne pas être le cas.

Normalement, Anderson ne pourrait pas jouer pour un autre club cette saison, mais avec les règles devant être assouplies en raison de la pandémie COVID-19, les Toffees pourraient en bénéficier.

DH rapporte que l’AC Milan garde un œil sur la sensation d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’approche officielle de la part des leaders de la course au titre de Serie A, tous les yeux sont rivés sur ses progrès alors que la fenêtre de transfert de janvier continue de se poursuivre.

Lokonga a été comparé à la légende de Barcelone Sergio Busquets et, sur la base de la façon dont les choses semblent serrées dans l’élite italienne, Milan pourrait utiliser quelqu’un de ses talents.

Tap-ins

– L’intérêt de Newcastle United à essayer de signer le défenseur de Manchester United Brandon Williams a pris fin, rapporte Northern Echo. Cela intervient après que des rapports aient indiqué que les Red Devils ne songeraient plus à envoyer Williams en prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier, ce qui signifie que les Magpies devront chercher ailleurs s’ils veulent vraiment apporter des changements ce mois-ci.

– BT Sport rapporte que le manager de West Bromwich Albion, Sam Allardyce, prévoit d’être « extrêmement occupé » pendant le mercato de janvier. Les Baggies n’ont pas réussi à allumer le monde en feu depuis que le boss vétéran a rejoint le club, et après avoir été éliminé de la FA Cup par Blackpool de troisième niveau, Allardyce espère attirer une foule de nouveaux noms à The Hawthorns.

– Bristol City et Birmingham City sont toutes deux intéressées à faire un pas pour signer l’attaquant de Crystal Palace Connor Wickham, Le soleil rapports. Le contrat du joueur de 27 ans devrait prendre fin au cours de l’été et, bien qu’il soit actuellement hors de combat pour cause de blessure, les deux clubs envisagent toujours une offre de prêt dans un proche avenir.